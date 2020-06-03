反送中首例！20歲學生暴動罪不成立 當庭釋放

有網民去年10月1日發起「六區開花」，於黃大仙等6區集會，香港區域法院昨天裁定20歲學生林子浩暴動罪名不成立，當庭釋放，成為反修例運動中首宗被裁定暴動罪名不成立的案件。

立場新聞報導，被告林子浩被控於去年10月日於黃大仙東頭村道參與暴動，法官沈小民裁決時稱，此案只倚賴兩名警員證供，沒有照片等證物依賴；又指警員未能解釋被告頭部傷勢，從辯方提供的片段可見，當時的確有一架消防車橫泊在路中心，質疑警員為了證明自己視線清晰，稱自己沒有看到消防車，直言「不能安心接納警員證供」，因此裁定被告罪名不成立。

報導指出，當林子浩被裁定無罪當庭釋放，公眾席隨即歡呼，他從犯人欄走出，與親友相擁而泣。他在庭外表示，感謝連日來聽審、支持自己的人，指現時心情未算好，「好多都係無做就無做過」。而「赴湯杜火」暴動案中的湯氏夫婦亦表示替子浩開心，稱裁決結果對兩人是鼓舞。

據報導，拘捕被告的警署警長林華平早前供稱，他當日曾目擊有約10名「黑衫黑褲」人士向警方防線投擲磚頭等，他其後上前追截其中一人，對方並沒有帶頭盔。林子浩承認他曾兩次使用警棍擊打對方的上半身，但否認曾用警棍襲擊對方頭部，並指「我不會無端端打一個人的頭部，因為武力會過大。」