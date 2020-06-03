快訊

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

檢仔聊齋：「老派衝組」若不倒 檢察體系不會好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繼美蘇歐之後 大陸預計7、8月執行首次火星探測任務

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸早前首度對外公開火星探測任務中的著陸器懸停避障試驗。（中新社）
大陸早前首度對外公開火星探測任務中的著陸器懸停避障試驗。（中新社）

大陸太空計畫又有新進展。中國科學院院士、航天科技集團科技委主任包為民近日接受中央電視台採訪時透露，中國預計在今年7、8月間實施「天問一號」火星探測器發射任務，一次性完成「繞落巡」（環繞、著陸、巡視）三大任務。

此次火星探測任務一旦成功，中國大陸也將成為繼美國、俄羅斯（前蘇聯）、歐洲之後，第四個登陸火星的太空強國。

央視指出，大陸火星探測器將由新一代運載火箭中推力最大的「長征五號」執行發射任務。由於火星距離地球較遠，因此探測火星需要選擇其與地球距離較近的時機，而這樣的機會每隔26個月才有一次。

今年就是火星探測26個月一遇的「大年」。火星與地球最近時，距離約5,500萬公里。

包為民表示，火星探測器在經過長途飛行後，如何成功被火星的引力場捕獲，是任務中的關鍵點之一。如果捕獲失敗，探測器將會與火星擦肩而過。

只有在探測器被火星引力場捕獲後，進入火星的循環軌道，然後再經過多次調整，才進行環繞探測，也就是火星任務「繞落巡」的第一步。

中國火星探測器由環繞器和著陸巡視器兩部分組成。在到達環繞火星的軌道後，下一步工作就是「落」，也就是降落在火星表面。這是整個任務的關鍵點，因為成功與否，直接決定著任務的成敗。

探測器在飛向火星的途中一直處於高速飛行狀態，著陸前則需要先將速度降下來。

目前國際上主要有兩種減速方式。中國根據探月工程中的技術經驗作為基礎，將通過四個階段逐步減速，最終使探測器平穩到達火星表面。

包為民表示，探測器的速度從降落前的每秒4.8公里要逐步減速到著陸點的每秒0米，整個過程要用7至8分鐘。這期間分為四個減速段：第一階段是氣動減速段，把速度從每秒4.8公里減速到每秒460公尺，用時290秒左右。

央視稱，這個階段相當於探測器來了一次「急剎車」。接下來探測器將打開降落傘，大概以90秒時間，將速度由每秒460公尺降到每秒95公尺。

隨後進入動力減速階段，探測器的反推發動機點火工作，將速度降至每秒3.6公尺。

包為民說，「這個階段的工作時間大概是80秒，剩下的100米還有一個懸停避障，叫著陸緩衝段，懸停時相對地面的速度已經為0了」。

央視報導稱，中國早前已經成功進行懸停避障試驗。在最後的著陸階段，探測器懸停在空中，可以對火星表面進行觀察，為選定著陸點做最後的準備。

著陸巡視器在火星表面軟著陸後將釋放火星車，在火星表面進行巡視探測。大陸的火星車將在火星停留90個「火星日」，開展巡視探測火星地貌特徵研究等多項任務。

包為民指出，「火星日」比地球日略長，大約是24小時37分鐘，因此火星車的設計壽命是在火星上運行90天，相當於地球上三個多月。

包為民說，火星探測任務計劃通過實施一次發射，實現多個工程目標，包括火星環繞和著陸巡視，開展火星全球性和綜合性探測，並對火星表面重點地區進行精細巡視勘查。

火星 太空

延伸閱讀

開啟新紀元！SpaceX火箭載太空人升空 火箭回收省成本

中國火星計畫首席 人大萬衛星突然病逝

中國首次火星探測今年啟動 正式命名「天問」

相關新聞

繼美蘇歐之後 大陸預計7、8月執行首次火星探測任務

大陸太空計畫又有新進展。中國科學院院士、航天科技集團科技委主任包為民近日接受中央電視台採訪時透露，中國預計在今年7、8月...

小心！詆毀、汙蔑中醫藥 未來在北京恐面臨刑責

大陸在這次抗擊新冠肺炎疫情中，積極推廣採取中醫藥治療。北京更於近日公告，起草中的「北京市中醫藥條例」，明文規定對以任何形...

我的母親熱依拉：新疆研究有罪？被消失的維吾爾人類學家

2017年的12月12日，任職於新疆大學的維吾爾族裔人類學者——熱依拉．達吾提教授（راھىلە داۋۇت，Rahile Dawut），接到一通要求她趕赴北京的電話。她匆匆出門，趕赴機場，在烏魯木齊前往北京的旅程中，親友們和她失去聯繫，自此音訊全無。隔年夏天（2018年8月），《紐約時報》首度以大篇幅報導熱依拉的失蹤...

傳大陸公安部建政治安全保衞局 取代「國保」

據香港星島日報報導，大陸公安部去年實行機構改革後，俗稱「國保」的公安部國內安全保衞局已改名為「政治安全保衞局」，以配合最...

蓬佩奧歡迎港人來美 中：香港事務不容外國干涉

針對美國國務卿蓬佩奧表示，美國考慮歡迎港人來美，中國外交部發言人趙立堅今天說，香港事務「純屬中國內政，不容任何外國干涉」...

何時談「快捷通道」？ 陸委會：視疫情、配合指揮中心

繼中韓、中德、中英後，據陸媒報導，中新（新加坡）兩國將於6月啟動雙邊的「快捷通道」，恢復雙邊經濟往來活動。對於我方是否考...

小明何時能返台？ 指揮中心、陸委會互推責任

受疫情影響，無我國國籍的陸配子女「小明們」至今無法回台，而中央流行疫情指揮中心與陸委會如今卻踢起皮球，小明何時能回來近似...

「我不能沉默」——香港人將以自己的方式紀念六四

中國動用軍隊鎮壓學生領導的民主抗議已過去31載。鑑於中國人大一周前剛剛通過港版國安法立法決議，今年的六四事件31周年紀念日對香港的意義尤為不同尋常。批評者擔心，港版國安法將葬送這個前英國殖民地迄今享有的自由。

香港延長入境隔離和限聚令

香港政府延長入境強制隔離措施和限聚令，台灣、澳門、中國大陸人士入境香港強制隔離14天的措施，台灣、澳門、中國大陸延長1個...

林鄭月娥批美 處理騒亂問題是雙重標準

香港特首林鄭月娥２日在接受大陸官媒央視新聞的專訪時指出，大陸全國人大通過港版國安法，他感到心理踏實。林鄭月娥指出，若不是...

港府防疫限聚令 延長實施至6月18日

香港當局今天宣布延長防疫「限聚令」，將禁止8人及以上聚集的措施延長14天至6月18日。由於6月12日是「反送中」首場警民...

港保安局局長：港府不排除提升香港恐襲威脅級別

香港保安局局長李家超2日表示，目前香港恐襲威脅級別為中度，但港府不排除會提升香港恐襲威脅級別，警方會在高風險地點，作高姿...

熱門新聞

美國駐北京使館宣布 限制部分中國學生及研究人員入境

台灣賭客手氣超背 一人貢獻澳門賭場5月營收3成

美學者分析 疫情衝擊習近平連任正當性

小明何時能返台？ 指揮中心、陸委會互推責任

陸女為返回北京隱瞞病情 慘遭逮補

大陸停購美國大豆？出口協會回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。