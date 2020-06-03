繼美蘇歐之後 大陸預計7、8月執行首次火星探測任務

大陸太空計畫又有新進展。中國科學院院士、航天科技集團科技委主任包為民近日接受中央電視台採訪時透露，中國預計在今年7、8月間實施「天問一號」火星探測器發射任務，一次性完成「繞落巡」（環繞、著陸、巡視）三大任務。

此次火星探測任務一旦成功，中國大陸也將成為繼美國、俄羅斯（前蘇聯）、歐洲之後，第四個登陸火星的太空強國。

央視指出，大陸火星探測器將由新一代運載火箭中推力最大的「長征五號」執行發射任務。由於火星距離地球較遠，因此探測火星需要選擇其與地球距離較近的時機，而這樣的機會每隔26個月才有一次。

今年就是火星探測26個月一遇的「大年」。火星與地球最近時，距離約5,500萬公里。

包為民表示，火星探測器在經過長途飛行後，如何成功被火星的引力場捕獲，是任務中的關鍵點之一。如果捕獲失敗，探測器將會與火星擦肩而過。

只有在探測器被火星引力場捕獲後，進入火星的循環軌道，然後再經過多次調整，才進行環繞探測，也就是火星任務「繞落巡」的第一步。

中國火星探測器由環繞器和著陸巡視器兩部分組成。在到達環繞火星的軌道後，下一步工作就是「落」，也就是降落在火星表面。這是整個任務的關鍵點，因為成功與否，直接決定著任務的成敗。

探測器在飛向火星的途中一直處於高速飛行狀態，著陸前則需要先將速度降下來。

目前國際上主要有兩種減速方式。中國根據探月工程中的技術經驗作為基礎，將通過四個階段逐步減速，最終使探測器平穩到達火星表面。

包為民表示，探測器的速度從降落前的每秒4.8公里要逐步減速到著陸點的每秒0米，整個過程要用7至8分鐘。這期間分為四個減速段：第一階段是氣動減速段，把速度從每秒4.8公里減速到每秒460公尺，用時290秒左右。

央視稱，這個階段相當於探測器來了一次「急剎車」。接下來探測器將打開降落傘，大概以90秒時間，將速度由每秒460公尺降到每秒95公尺。

隨後進入動力減速階段，探測器的反推發動機點火工作，將速度降至每秒3.6公尺。

包為民說，「這個階段的工作時間大概是80秒，剩下的100米還有一個懸停避障，叫著陸緩衝段，懸停時相對地面的速度已經為0了」。

央視報導稱，中國早前已經成功進行懸停避障試驗。在最後的著陸階段，探測器懸停在空中，可以對火星表面進行觀察，為選定著陸點做最後的準備。

著陸巡視器在火星表面軟著陸後將釋放火星車，在火星表面進行巡視探測。大陸的火星車將在火星停留90個「火星日」，開展巡視探測火星地貌特徵研究等多項任務。

包為民指出，「火星日」比地球日略長，大約是24小時37分鐘，因此火星車的設計壽命是在火星上運行90天，相當於地球上三個多月。

包為民說，火星探測任務計劃通過實施一次發射，實現多個工程目標，包括火星環繞和著陸巡視，開展火星全球性和綜合性探測，並對火星表面重點地區進行精細巡視勘查。