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敏感時刻出售核心業務？港東亞銀公告澄清未做策略決定

聯合報 / 記者劉秀珍張恆培╱綜合報導　　　　　　　　　
香港東亞銀行主席兼行政總裁李國寶。本報系資料照
香港東亞銀行主席兼行政總裁李國寶。本報系資料照

英國金融時報2日引述知情人士報導，指東亞銀行正研究出售香港和中國大陸的銀行業務，還指東亞有一項保險業務可出售。東亞銀行隨後在港交所公告澄清，未就出售中、港銀行業務與外界討論，也未就其業務及資產做任何策略決定。

綜合香港經濟日報與明報報導，東亞銀行的公告說，如上周（5月27日）公告所述，該行一直與高盛緊密合作，繼續全面評估該行業務和資產，並專注識別潛在策略交易，該等交易將可提升該行現有業務和資產的價值，以及潛在非核心資產的策略選項。東亞銀行將在今年9月30日或之前公布檢討最新情況，並將適時公布有關檢討的其他任何重大發展。

正值大陸公布「港版國安法」與美國宣布將取消香港特殊地位之際，金融時報2日這項報導，引發外界高度關注。

儘管東亞銀行已澄清報導內容，投資人仍憧憬該行出售業務的獲利，消息也推高股價，東亞銀行收盤漲港幣2.58元、漲幅17.60%，收17.24元。

東亞銀行是香港最後一家家族銀行，雖然經營權仍在以李國寶為首的李氏家族手上，但李家已非最大股東。資產規模達400億美元的美國對沖基金Elliott於2014年入股東亞銀行，2015年披露持有東亞股權逾6%、2017年增至8%。東亞2019年財報顯示，李氏持股只有6.2%。

金融時報的報導形容，東亞銀行出售部分銀行業務的行動，意味Elliott從與東亞銀行長達五年的控制權「鬥爭」中獲勝。

對沖基金Elliott以狙擊上司公司聞名，2014年開始一直要求東亞銀行出售資產；2015年Elliott上告法院，指東亞銀行沒必要配股予三井住友銀行，要求東亞公開內部文件，後獲勝訴；2016年Elliott發公開信指東亞長期管理不善，應尋求適當的溢價出售資產，而東亞銀行主席李國寶堅持不賣。之後Elliott上訴高等法院，提出「不公平損害」訴訟。

直至今年3月，東亞銀行宣告與高盛合作，將全面檢討業務和資產組合，尋找潛在的策略性交易，這些交易將會提升該行現有業務和資產價值，以及確定潛在非核心資產的戰略替代方案。兩者長達五年訴訟暫時「停火」，Elliott申請暫停對東亞提出的「不公平損害」訴訟。

香港 港版國安法 國寶

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