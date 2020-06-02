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小明何時能返台？ 指揮中心、陸委會互踢皮球

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會主委陳明通。圖／取自本報系資料庫
陸委會主委陳明通。圖／取自本報系資料庫

疫情影響，無我國國籍的陸配子女「小明們」至今無法回台，而中央流行疫情指揮中心與陸委會如今卻踢起皮球，小明何時能回來近似無解。

中央流行疫情指揮中心表示，是否以個案方式讓小明返台，仍待陸委會等相關單位就陸配、陸籍子女來台方式提出相關辦法，才能進行評估與決議；陸委會則在稍早指出，陸委會非常關切陸配及陸配子女返台問題，但疫情期間有關人員入境事宜，須由指揮中心作整體考量。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，各國的疫情透明度一直是開放的重點之一，但目前中國大陸的狀況一直不明朗。因此是否以個案或通案的方式讓「小明」來台，仍待陸委會等相關單位就陸配、陸籍子女的來台方式提出相關辦法，指揮中心才能就此進行評估和決議。

陸委會２日晚間表示，自疫情發生以來，陸委會即非常關切持團聚證之陸配及陸配子女返台問題，但在疫情期間，有關人員入境事宜，涉及國內外整體疫情狀況的評估、國內疫情防控及解封恢復常態生活的管理等，須疫情指揮中心作整體考量。若有相關決定，將適時對外說明。

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