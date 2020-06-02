美領館放售香港豪宅公開招標

被視為美國撤離香港動作之一，美國標售在港物業資產被證實，美國駐香港美國駐香港總領事館宿舍，公開招標出售，截標日期是7月31日正午。美國當年以30多萬港元買入，今天市值已上看百億港元。

美國駐香港總領事館宿舍物業由美國政府於1984年以31萬多港元購入，1983年建成6幢3層高洋房，現在用作美國駐港總領事館員工宿舍。

物業位在香港島南區的壽山村道，環繞壽臣山，因地處美景、環境私密，住戶都非富即貴，港府財政司長官邸在壽山村道45號，歌星梅艷芳曾住在這裡，香港首富李嘉誠一度住在壽山村道後來才搬回深水灣大宅。近年一批新晉富豪和藝人，陸續搬進壽山村道。

獲委為美國領事館物業獨家代理的世邦魏理仕說，物業現為6幢低密度住宅，提供26個單位及52個車位，另設室外游泳池。地盤面積約9萬4000多平方呎，可重建面積約4萬7000多平方呎。

世邦魏理仕稱，物業重建潛力優厚，由於地盤布局修長，可重建為海景豪宅獨立屋項目。物業的地契限制有別於南區傳統舊屋契，發展商無需補地價已可興建多間獨立屋，可省去補地價的支出及時間成本。

美國領事事館宿舍隔鄰的壽山村道39號，2018年6月由中資華潤置地以59億港元買下，樓面地價每平方呎達8萬5000多港元。美國領事館這一物業，有說估值逾70億港元，有說市值應有逾百億港元。

早前美國駐港澳總領事館承認標售有關物業，同時表示會對美國政府在港資產加強投資，包括美國駐港澳總領事館辦公大樓，說美國政府定期檢討持有的海外物業，是再投資計畫的一部分。