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「我不能沉默」——香港人將以自己的方式紀念六四

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「六四」29週年紀念日當晚，香港維多利亞公園照例古董悼念天安門事件死難者的燭光晚會。（德國之聲中文網）
「六四」29週年紀念日當晚，香港維多利亞公園照例古董悼念天安門事件死難者的燭光晚會。（德國之聲中文網）

中國動用軍隊鎮壓學生領導的民主抗議已過去31載。鑑於中國人大一周前剛剛通過港版國安法立法決議，今年的六四事件31周年紀念日對香港的意義尤為不同尋常。批評者擔心，港版國安法將葬送這個前英國殖民地迄今享有的自由。

52歲的Daisy Lam是一位香港上班族，89六四事件後，她幾乎每年都和自己的孩子一起參加六四燭光晚會。「我不能沉默。有人讓我沉默我也不會」她說。

56歲的前香港學生領袖陳清華（Chan Ching-wah）是六四事件親歷者，當時在北京。他回憶道，六四後他在北京機場出關，受到海關關員檢查。他擔心關員會將其攜帶的軍隊鎮壓抗議的照片及視頻沒收，但對方卻提醒他把照片收好趕快離開。

他向路透社表示，看到現在的香港，他覺得自己仿佛從未離開過（北京）。香港面臨的壓迫不是樁小事情。他一邊向記者展示他當年在天安門廣場上的照片一邊說：「我希望香港的鬥爭不會導致一場象六四那樣的鎮壓。」

許多香港人越來越擔心北京一步步侵犯香港的自由，擔心這將損害香港國際金融中心的地位。大陸和香港當局都駁斥了對港版國安法的批評，稱在一國兩制的框架下香港仍然享有高度自治。

過去許多年裡，香港維多利亞公園的六四燭光晚會每年都吸引成千上萬人參加。但警方本周表示，大規模集會將對公共健康構成嚴重威脅。兩周前，香港新增了兩個本土確診新冠病例。

為防止新冠病毒傳播，香港禁止8人以上的集會。

香港特區行政長官林鄭月娥本周二稱，香港出現新冠肺炎社區群組感染個案，目前涉及9名確診者。她還稱，限聚令不是為了限制自由，防控疫情視同國家安全。

有港媒報道，港府會將限聚令延長至本月18日。

盡管有限聚令，網上論壇和歷年組織六四維園燭光晚會的香港支聯會仍然呼籲人們以點燃蠟燭的方式紀念六四屠殺死難者。

如今為非政府組織擔任志願者的退休公務員Priscilla Leung表示，她將繼續向年輕人講述大陸禁止談論的六四天安門大屠殺。

「我已經買了些電子蠟燭燈，准備把它們擺放在街上。」她說「不管是一個人還是幾個人，只要我們心中有一團火，就能將這一訊息傳給下一代。」

本文章由德國之聲授權提供】

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