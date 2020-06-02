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林鄭月娥批美 處理騒亂問題是雙重標準

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特首林鄭月娥。圖／取自大陸官媒央視
香港特首林鄭月娥。圖／取自大陸官媒央視

香港特首林鄭月娥２日在接受大陸官媒央視新聞的專訪時指出，大陸全國人大通過港版國安法，他感到心理踏實。林鄭月娥指出，若不是北京出手，香港不能解決當前問題，「國家幫忙香港走出一個困局」。

央視報導，林鄭月娥指出，香港主權移交23年，「基本法」23條不能立法，這時候北京出手，給香港一個生機，幫助走出困局。他強調。沒有穩定的局面，香港的經濟、民生都會受視到很大影響。

林鄭月娥表示，香港在過去一年面臨的局面非常嚴峻，「暴力事件不斷發生」，社會出現前所未有的動盪。

他說，在過去的一年，每天的心情都很悲傷，並質問為什麼那麼多人沒有好好珍惜香港，尤其是珍惜「一國兩制」下的優勢？另一方面，許多香港年輕人，受到媒體的迷惑或網路上的鼓動，就做了一些完全不正確的事，「如今想來依舊痛心。」

美國與西方一些國家指出「港版國安法」立法將讓香港失去自治與民主，考慮要對香港制裁。對此，林鄭月娥表示，有北京的堅定決心與香港市民的支持，不會懼怕任何威脅。

他說，這些指責都是雙重標準，全世界任何國家都需要維護國家安全的法律，而且從國家層面制定國家安全的相關法律，也是所有國家中央層面應當要做的。

林鄭月娥表示，「我也希望用這個機會跟國內的同胞說，這次我們維護的不單是750萬人的安全，也是希望能堵住對於國家安全的一個漏洞，讓香港不會成為國家安全的一個風險，一個缺口。也希望14億人民的生活能穩定、安全。」

林鄭月娥表示，未來隨著香港社會逐步恢復穩定，港府的工作重點將為發展民生和恢復經濟。香港經歷過去的一年，歷經有中美的貿易、反送中運動，以及全球疫情的困擾，可說是三重打擊。

林鄭月娥表示，現在的經濟處於不景氣的局面，香港首季經濟負增長8.9%，失業率已經上升到5.2%，當未來局面穩定下來，首要任務為香港的經濟恢復起來。

另外，林鄭月娥２日在離開香港到深圳前會見記者時回應國安法立法及美國威協制裁等問題。林鄭月娥批評美國制裁措施是損人不利己，在處理騒亂問題上是雙重標準。

香港特首 林鄭月娥 港版國安法

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