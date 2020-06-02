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林佳龍與金門觀光業座談 業者籲小三通儘快復航

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
交通部長林佳龍（左二）今天參加在金門航空站舉辦的「防疫紓困觀光產業座談會」，與業者相談甚歡。圖／金門縣府提供
交通部長林佳龍（左二）今天參加在金門航空站舉辦的「防疫紓困觀光產業座談會」，與業者相談甚歡。圖／金門縣府提供

新冠肺炎疫情發燒，重創觀光產業，交通部長林佳龍今天參加在金門航空站舉辦的「防疫紓困觀光產業座談會」，針對縣政府提案建請交通部補助計畫，希望補助縣府擬辦理振興旅遊券案，林佳龍也豪氣表示，若預算可以支持，就加倍補助。

這項「防疫紓困觀光產業座談會」於今日下午舉行，由立委陳玉珍主持，地方各觀光旅遊公協會、交通、特產業者等參與，林佳龍與交通部觀光局等一級主管列席，聽取建言。

會中，觀光處副處長許績鑫也提出，建請納入金門縣浯江輪渡有限公司因受新冠病毒影響小三通停航期間人員薪資補貼。他說明，受新冠肺炎疫情影響，今年2月10日起暫停小三通客運航線，建請交通部航港局同意依據「補貼兩岸海運直航客運與小三通客貨運及國內海運客運固定航線業者因應嚴重特殊傳染性肺炎營運紓困作業要點」，納入補助對象，比照各航商給予補貼，減少該公司人事成本虧損。

此外，觀光處也提出建請補助金門推動安心旅遊，針對自由行旅客住宿優惠部分，希望比照去年秋冬遊自由行住宿優惠補助，給予金門補助經費可依實際執行情形申請追加。另也補助經費研擬辦理振興旅遊券方案，提高旅客來金旅遊意願，更進一步刺激消費，帶動產業商機。

觀光處長丁健剛則表示，地方觀光旅遊產業振興，需要交通部和觀光局大力支持，但離島金門對外交通只靠航空客運，沒有船運支持，空中交通對金門觀光旅遊非常關鍵，希望民航局支持，把振興產業安心旅遊做大做滿。

地區導遊、旅宿、計程車、遊覽車等公協會、企業、特產業者等也紛紛提出建言，希望交通部全力紓困，支持金門行銷觀光；反映台金機票太貴，並呼籲小三通盡快復航，振興觀光產業。

林佳龍說，交通部的防疫紓困到振興也超前部署，編列相關預算，7月1日起補助自由行1人1千元，離島加1天，團體一團7萬元，導遊有薪資補貼等，並補助地方政府辦行銷活動。

林佳龍坦言，離島推觀光首要解決交通問題，希望航空公司放大機型，增加班次，他也提到藍色公路跳島旅遊，要整合金馬澎一併來做。

林佳龍說，觀光局會把金門觀賞日環食活動列入行銷重點，金門特色節慶活動吸引人，民宿規模小但有特色，電子商務轉型升級也是重點，未來會納入「數位觀光」體檢，協助業者轉型和升級。

至於小三通復航，林佳龍說有兩前提，包括邊境管制以及陸委會主管的兩岸關係，必須由CDC與陸委會評估，但只要一啟動小三通，就會馬上用力推。

交通部長林佳龍今天參加在金門舉辦的「防疫紓困觀光產業座談會」，金門業者踴躍提出建言。圖／金門縣府提供
交通部長林佳龍今天參加在金門舉辦的「防疫紓困觀光產業座談會」，金門業者踴躍提出建言。圖／金門縣府提供

金門 林佳龍 小三通

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