港保安局局長：港府不排除提升香港恐襲威脅級別

香港保安局局長李家超2日表示，目前香港恐襲威脅級別為中度，但港府不排除會提升香港恐襲威脅級別，警方會在高風險地點，作高姿態巡邏。

陸媒北京日報報導，李家超2日在香港立法會保安事務委員會上表示，目前香港恐襲威脅級別維持中度，不過，從香港近月查獲的爆炸品來看，在外國恐怖襲擊中都有被使用。其中3例爆炸品案，涉案人均打算威逼政府以達到政治目的，都符合恐怖主義的定義。接下來，政府不排除會提升香港恐襲威脅級別。

李家超接著指出，有資金為不同暴力事件暗中提供支援。他指出，在之前的示威現場有很多頭盔、防毒面罩由後方傳到前方，裝備多得可以隨處丟棄；但可能由於警方的行動有效，外來資金減少，近期暴力事件的防護用具也有減少。