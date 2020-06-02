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鄭永年：中美不會完全脫鉤 不會走向如美蘇的冷戰對峙

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）。圖／取自新華社
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）。圖／取自新華社

新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年近日表示，目前中美關係是雙方建交以來最緊張的階段之一。不過，只要中國大陸繼續開放，美國是資本主義國家，雙方就不會完全脫鉤，不會走向美國與前蘇聯那樣的冷戰對峙。

鄭永年接受中新社訪問，談論中美關係。他分析，今年美國總統大選前，中美間的緊張局勢會持續，甚至進一步惡化。美國共和黨已將抨擊與妖魔化中國大陸作為競選策略，這將大大毒化中美關係，未來6個月的時間緊張局勢恐怕會持續。

不過，鄭永年認為，中美不會完全脫鉤。他分析，美國資本難以放棄中國的大市場，其中的聯繫不是單靠政府的行政命令就能斬斷，企業的布局調整需要考量成本、產業鏈等各種因素。未來即使美國政府打算調整產業鏈，會是個較長期的過程，大陸也能慢慢適應消化，會是個「有危有機」的局面。

鄭永年也談到了香港問題，他說，香港不再是獨立關稅區將對香港的貿易與投資帶來影響。同時也會影響美國的利益，如今有上千家美國企業在香港經營。去年開始已有外企撤出香港，這不是因為「港版國安法」，而是香港的持續動亂。如今美國的壓力可能會加速這一過程。

對於北京當局，他提出了四項建議。首先是對美要冷靜一段時間，做好自身的事。今年是美國的選舉年，言論環境會充斥不理性，互相叫板解決不了問題，反會陷入美國設定的議程。

其次，要加緊與西方其他國家的務實合作。日本與歐洲等國各有立場與獨立的利益考量，而非與美國站在一起，美國在其盟友中的領導能力已經急速衰落。

鄭永年接著表示，中國大陸應要繼續保持真正的開放，不能封閉自己，因為各種資本事「用腳投票」。最後，要注意美國國內並不是只有一種聲音。

對於逆全球化問題，鄭永年表示，全球化不會終止，但可能以一種新的形式出現。全球供應鏈、產業鏈調整是不可避免的。產業鏈的重新安排和規畫，對中國有一定影響，但這並不是「去中國化」。他指出，美國當局企圖鼓勵美企推進供應鏈「去中國化」，但能不能真的執行下去，企業和資本是否放棄中國大陸市場，還要打一個大大的問號。

鄭永年認為，對美國來說，與中國的全面脫鉤是很困難的，對美國經濟傷害也是巨大的。中國作為東亞產業鏈的樞紐，與中國脫朐，還意味著與整個東亞產業鏈的重組，這個成本可想而知。最重要的是，並不是整個美國都想與中國脫鉤。

香港

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