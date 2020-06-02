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港府防疫限聚令 延長實施至6月18日

中央社 / 香港2日電
香港當局今天宣布延長防疫「限聚令」，將禁止8人及以上聚集的措施延長14天至6月18日。圖／法新社
香港當局今天宣布延長防疫「限聚令」，將禁止8人及以上聚集的措施延長14天至6月18日。圖／法新社

香港當局今天宣布延長防疫「限聚令」，將禁止8人及以上聚集的措施延長14天至6月18日。由於6月12日是「反送中」首場警民衝突1週年，港府此舉引發有意限制民眾集會紀念的聯想。

香港食物及衛生局長陳肇始下午在記者會上說，相關限聚令將於6月4月屆滿。但考慮到疫情最新發展，行政會議決定限聚令自6月5日起延長實施14天。

這項限聚令禁止餐廳每桌接待超過8人，並適用於各種處所及集會。

在實施限聚令前，港府早已訂定相關法律並在憲報公布，以便有法可依。在記者會上，陳肇始同時宣布延長相關法律的有效期至8月31日。

自從港府實施限聚令後，警方一直以此為藉口，打擊泛民主派及「反送中」運動的一些集會，包括禁止「六四」燭光晚會舉行，泛民方面批評政府藉限聚令遏制自由集會。

在記者會上，陳肇始回應有關質疑時說，限聚令是從公共衛生角度出發，沒有其他考慮。

此外，陳肇始宣布延長中國大陸、澳門和台灣抵港人士接受強制檢疫的規定一個月，至7月7日止；其他海外抵港人士接受強制檢疫的規定則延長3個月，至9月18日。

她同時說，隨著各國或地區的疫情有所變化，港府正制定相關機制，以分別對待不同國家或地區入境者的檢疫措施，未來會對外公布。

她說，相關機制把各國或地區分為兩類，一類是入境者需要繼續接受入境強制檢疫措施，另一類則可獲豁免。

另外，香港今天新增6例新冠肺炎確診個案，累計有1093例。新增個案中，4例屬本土感染，另2例由海外傳入。

4名本土病患都住在新界沙田瀝源邨祿泉樓，是群體爆發的受害者。

一名居於祿泉樓的婦女5月31日首先確診感染病毒，被證實是本土病例。其後她的丈夫、同事和鄰居相繼確診感染病毒，當局至今未能找到病毒源頭。

香港 新冠肺炎

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