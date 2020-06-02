港媒：設南海防空識別區 中國10年前就規畫

南海可能成為中美下一個引爆點之際，香港南華早報昨援引解放軍人士稱，中國十年前就規畫南海防空識別區（ADIZ），只在等待適當時機對外宣布。其實早在2016年中美在南海對峙最嚴重時，南海防識區設立的消息不曾間斷，如今再度傳出消息，預料將連帶牽動區域局勢。

本報系聯合報引述南華早報報導，解放軍消息人士稱，中國在2010年宣布規畫東海防空識別區時，也規畫設置南海防空識別區，範圍涵蓋東沙、西沙、南沙群島。之後，北京當局在2013年宣布畫定東海防空識別區，但至今未宣布南海防空識別區。

另一名解放軍消息人士稱，北京有許多技術，政治和外交考量，最實際的問題是，解放軍過去沒有能力加緊戰鬥機在南海驅逐外國軍機，南海規模是東海的幾倍，因此支持南海防空識別區的代價將是巨大的。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院訪問高級研究員湯普森表示，如果中國宣布建立南海防空識別區，就有可能嚴重損害中國與東南亞國家的關係。

他說，「在此之前，東南亞國家在很大程度上還是默許了中國（在南海）的自信和挑釁」。但如果中國宣布南海防空識別區，東南亞國家將被迫在與中國的經濟關係和主權間做出選擇，而不是在中美間進行選擇。

另據中國時報報導，北京海軍軍事專家李杰認為，各國若是要設置防識區，通常會待掌握必要的探測設備、作戰能力以及其他基礎設施的管理技術後，才對外宣布；但過往畫設東海防識區時，相關配套也並未到位。

印尼近期致函聯合國秘書長，引用南海仲裁案裁決，反駁中國以九段線歷史性權利主張其擁有南海主權的立場。學者指出，這是首次有東南亞國協（ASEAN）國家公開支持南海仲裁案裁決，對東協尋求整合對南海的立場，印尼的動作「立下重要基石」。

台灣國防部5月時曾表示，目前南海僅菲律賓畫設ADIZ，中國雖有在南海畫設ADIZ的說法，但尚未公布。