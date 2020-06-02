反制華府制裁港版國安法 中下令國企停購美大豆、豬肉

在香港問題導致中美緊張加劇之際，路透援引消息來源指出，中國已要求國企不再購買大豆和豬肉在內的部分美國農產品。中方此舉也被解讀為準備撕毀中美貿易協議，對美國總統川普宣布取消香港獨立關稅區地位採取的報復措施。

彭博資訊引述知情人士報導，中糧集團與中儲糧集團已接獲命令，暫停購買美國農產品。此外，中國買家也已取消數量不詳的豬肉訂單，但民營企業尚未接獲暫停進口令。CNBC則引述其他消息來源報導，向美國訂購的玉米和棉花大筆訂單，也遭擱置。

中國暫停採購美國農產品，成為中美貿易協議岌岌可危的最新跡象。儘管中國總理李克強上月重申承諾，將落實1月達成的美中貿易協議，但隨著北京當局加強控制香港，中美的緊張情勢自上月以來便不斷升溫。

在北京強推港版國安法後，川普5月29日大肆抨擊北京，表示將取消香港的特殊貿易待遇。儘管在他開了記者會後，市場解讀他並未直接提及美中貿易協議，顯然為兩國關係留了一些餘地。

中糧集團與中儲糧集團是中國主要的農產品進口商。知情人士說，中糧集團與中儲糧集團自川普表示將懲罰中國官員後已暫緩採購。北京當局正觀察川普將採取何種措施，以決定下一步行動。

消息人士透露，在川普的記者會後，中國進口商已經取消了美國豬肉1萬至2萬噸的訂單，相當於近幾月來一整周的訂單量。

CNBC報導，如果華府採取進一步行動，中國可能把停止採購的範圍擴大到其他農產品，除了穀物，也可能包括豬肉。法廣網報導，有分析認為，考慮到一些主要的農業州是川普的票倉，北京此舉顯然有迫使川普讓步，否則將不遺餘力影響其大選的味道。

對此，中國外交部發言人趙立堅1日批評美方領導人對中國的種種指責「完全罔顧事實」，「破壞中美關係，必將損人害己」，強調美方任何損害中方利益的言行，都將遭到中方堅決回擊。