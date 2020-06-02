中美貿易協議存與廢…困住川普

了解華府想法的人士說，儘管美國總統川普不滿北京處理新冠肺炎疫情的方式、對港版國安全法感到憤怒，以及對中國實現購買美國商品目標的希望日益減弱，但他別無選擇，只能堅持與中國達成的第一階段貿易協議。

本報系經濟日報引述路透分析指出，中美貿易談判花了兩年多的時間，對3700億美元的中國產品加徵關稅，早在新冠疫情爆發前就重創金融市場並削弱全球成長前景。

近幾周以來，幾乎每天都有川普可能取消中美第一階段貿易協議的說法從白宮流出，企業、投資人和中國貿易觀察家都在留意每句話和每篇推文。

對中國措辭強硬，並批評歐巴馬政府過於謹慎，一直是川普連任戰略的關鍵部分。不過，取消這一協議將重燃持續近兩年的中美貿易戰，而目前，美國的失業率處於1930年代大蕭條以來的最高水平。

美國的下一步，可能是恢復之前曾計畫實施、但後來又取消的關稅措施，對價值約1650億美元的中國消費品課徵關稅，其中包括蘋果的手機、電腦、玩具和服裝等。

熟悉內情人士指出，川普被一個本身就有問題的協議給困住了，「如果堅持協議，這份空洞的協議毫無意義；如果放棄協議，後續行動將拖累經濟拖累，並造成更大的波動」。