聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情影響 無法集體祭拜…天安門母親號召難屬分批拜祭
受新型肺炎疫情影響，臨近六四事件31周年，「天安門母親」發言人尤維潔說，難屬可能無法在六四當日，到北京市郊的萬安公墓集體拜祭。
她說自農曆新年起，已無法與其他難屬見面，增加準備六四祭文的難度。不過，即使無法集體拜祭，難屬亦希望能在當日分批到墓地，不接受公安禁止他們去拜祭。
據香港電台報導，對於支聯會今年未能在維園舉辦燭光晚會，尤維潔說不感遺憾，因為香港市民一直聲援，她認為燭光依然會點燃，這是每個人的心願。
周鋒鎖辦視訊研討會
另外，旅居美國的前學運領袖周鋒鎖說，疫情衍生各種網上紀念活動，包括出現多個社交群組討論六四，他亦舉辦網上視訊研討會，希望打破海外之間的隔閡，讓中國民，尤其是年輕人參與。周鋒鎖說，中國疫情發展至全球災難，武漢醫生李文亮之死，令很多人覺醒言論自由的重要性。
因疫情滯留在美國的北京電影學院前教授郝建說，已答應當地華人社交群組邀請講述當年經歷，認為自己責無旁貸，希望透過網上簡便互動，推動保存六四歷史記憶、反思國家歷史。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言