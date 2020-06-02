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美國駐北京使館宣布 限制中國學生及研究人員入境

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國駐北京大使館宣布，即日起限制中國學生、研究員入境。（截圖自美國駐北京大使館網站）
美國駐北京大使館宣布，即日起限制中國學生、研究員入境。（截圖自美國駐北京大使館網站）

美國駐北京大使館網站2日發布美國總統川普的公告，指稱中國政府「利用學生獲取美國敏感技術和知識產權」，因此禁止或限制持F類和J類簽證赴美學習或研究，以及「與中國軍方有關聯」的中國學生或研究人員入境。 

公告稱，「為了獲得美國的敏感技術和知識產權，中華人民共和國利用大量資源廣泛從事有關活動，目的之一在於加強本國軍隊，即中國人民解放軍的現代化及其軍力。中華人民共和國為本國軍事現代化獲取美國的敏感技術和知識產權，對我們國家長期的經濟命脈和美國人民的安全保障構成了威脅。」

川普在這份公告中還表示，「中華人民共和國當局利用某些中國學生充當非傳統的知識產權搜集人員從事有關活動，其中大多數是研究生和博士後研究人員。為此，來自中華人民共和國從事本科以上學習或研究的學生或研究人員與中國人民解放軍發生連繫或已經有所聯繫，有很大的可能受到中華人民共和國當局的利用或拉攏，有理由需要特別加以注意。鑒於以上情況，我認定中華人民共和國某些國民持F或J簽證入境美國，在美國從事學習或研究，會對美國的利益造成傷害。」

這份通告宣布被美國暫停和限制入境的對象及適用範圍，該公告於美國東部夏令時間2020年6月1日下午12時生效。

國軍 解放軍 簽證

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