違「限聚令」…港府禁六四晚會 30年首次

香港警方今年首度禁止支聯會在維多利亞公園舉行「六四燭光晚會」，這項全球最大規模的六四紀念活動，持續30年後首度熄燈。香港支聯會質疑，警方的做法與「港版國安法」有關。

1989年的六四事件後，香港支聯會1990年在維多利亞公園舉行燭光晚會，首次有15萬人參加，以後持續30年，年年舉行，成為全球規模最大、唯一持續舉辦的六四事件悼念活動。去年六四燭光晚會，正值港府修訂逃犯條例、觸動港人反送中運動，當晚有18萬人與會。

今年維園的燭光晚會，支聯會原定主題是「平反六四、反對廿三」，規畫至少5萬人參加。

根據香港警方向支聯會發出的「禁止公眾集會通知」，禁止六四集會的主要理由，是港府有關疫情的「限聚令」，到6月4日仍然生效。根據「限聚令」，5月19日至6月4日期間不准進行多於八人的群組聚集。

警方稱，香港新冠肺炎疫情的應對級別仍是「緊急」的最高級別，公眾集會屬於高危活動，有理由相信有關活動會增加參與者的感染風險，以及對市民構成重大威脅；任何人繼續或企圖繼續進行有關集會，或指導有關集會，即屬違法。

香港支聯會對警方的決定表示遺憾，正討論是否要上訴。支聯會主席李卓人說，早前已向警方提出集會保持適當社交距離，但警方無拋出方案就直接禁止集會，質疑是借抗疫打壓集會。

支聯會怒：港府強詞奪理

李卓人說，6月4日當晚支聯會將不多於八人進入維園，燃點燭光，並舉辦網上集會、設立街站派發蠟燭，呼籲市民「遍地開花」，自發在其他地方燃點燭光。

香港支聯會秘書蔡耀昌也說，會準備「Plan B」方案， 呼籲市民在任何地方都可個人悼念。

香港支聯會主席副主席何俊仁說，「限聚令」規定不可多於八人聚集，保持社交距離並沒有提及「共同目的」的問題。他說，市民到餐廳吃飯和到商場購物，都有共同目的，批警方指只要任何人有「共同目的」而聚集，就可能違反「限聚令」是強詞奪理的說法。