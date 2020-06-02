快訊

佛洛伊德出現第二份驗屍報告 警察工會憤恨反擊

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中概股開始撤離華爾街？網易11日香港第二上市

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
網易本月11日將在香港第二上市。（路透）
網易本月11日將在香港第二上市。（路透）

受中美關係全面惡化影響，在美國上市的中概股紛紛開始籌劃回歸陸港交易所。大陸知名網路企業、網易即將在香港第二上市，預計新發行約1.71億股，發售價上限為每股港幣126元，最高募資額將達港幣244.9億元（約新台幣愛945億元）。

據外電報導，網易2日展開招股後不久即傳出已獲超額認購，將於本月11日在香港交易所掛牌。

網易成立於1997年，是同時期成立的大陸三大入口網站之一。北京商報指出，在美國政府施壓、中概股面臨信任危機等多重因素影響下，網易或許只是2020年中國互聯網企業二次上市的「引子」。

報導稱，網易創辦人丁磊1997年6月成立網易，三年後網易即在美國納斯達克上市。

根據網易的招股書，網易計畫將此次募資的45%用於全球化戰略及機遇，繼續通過豐富海外市場（如日本、美國）的線上遊戲內容，並增強網易的全球研發及遊戲設計能力，改善網易在全球的影響力。

募集資金的另45%將用於豐富及提升網易的創新內容，並增強創新技術；其餘10%資金用於一般企業用途。

網易首席執行官丁磊5月29日在致股東公開信中表示，「我們正在準備在香港二次上市，將『網易』這個久經時間考驗的品牌帶回中國」；「我相信，立足於這個我們熟悉無比的市場，離我們的用戶更近，熱愛將迸發出更大力量」。

北京商報表示，過去幾個月，關於百度、京東、網易、攜程二次上市的傳聞就甚囂塵上，網易是第一家採取實際行動的企業，也將是2020年首家赴港二次上市的互聯網企業。

市調公司艾媒咨詢CEO張毅說，「這主要還是因為美國政府對中概股的打壓。」

此外，瑞幸咖啡爆發財務醜聞，也明顯影響海外投資人對中概股的信心，華爾街做空機構更趁機開始對中概股展開新一輪獵殺。

美國證管會（SEC）主席柯雷頓（Jay Clayton）早前受訪時甚至表示，「因為信息披露的問題，提醒投資者近期在調整倉位時，不要將資金投入在美國上市的中國公司股票。」

據統計，目前以美國為主上市地的中概股有234檔，總市值約1.2兆美元，主要為互聯網及科技類股。

也在納斯達克掛牌的百度董事長李彥宏上個月21日透露，百度也正討論在香港等地二次上市。李彥宏稱，百度確實很關注美國從政府層面不斷收緊對中概股公司的管制，百度內部正在不斷探討有哪些可以做的事情，「包括在香港等地的二次上市」。

香港 百度 北京

延伸閱讀

美制裁香港是損人不利己 林鄭斥處理騷亂雙重標準

批美雙重標準 林鄭月娥：用有色眼鏡看香港

港版國安法 李國能：無充分理由禁外籍法官審理

回應香港國安法 蓬佩奧：考慮歡迎港人來美

相關新聞

百事212.8億收購百草味完成 陸休閒零食格局重塑

百事公司2日宣布，以7.05億美元（新台幣212.8億元）的價格收購杭州郝姆斯食品（即「百草味」）的交易，已獲得大陸監管...

中概股開始撤離華爾街？網易11日香港第二上市

受中美關係全面惡化影響，在美國上市的中概股紛紛開始籌劃回歸陸港交易所。大陸知名網路企業、網易即將在香港第二上市，預計新發...

陸媒宣傳擺地攤買豪車 網友：那有這麼好賺

中國力推地攤經濟、小店經濟，陸媒近日大力宣傳叫進，還稱「擺地攤可以買豪車」。但多數大陸網友態度保留，質疑「那有這麼好賺」...

大陸公布農民工培訓計畫 今明兩年將年培訓700萬人次

大陸人社部發布實施「農民工穩就業職業技能培訓計畫」（簡稱「計畫」），明確2020年至2021年，每年培訓農民工700萬人...

去年淨利潤逾19億 泡泡瑪特衝刺港股上市

靠著「盲盒」概念名聲大噪、從新三板摘牌不到一年後，大陸潮流玩具公司泡泡瑪特（POP MART），1日晚間向港交所遞交招股...

李克強山東視察保就業 指「地攤經濟」是生機

全球景氣急速轉差，大陸就業壓力加大，兩會剛過，大陸國務院總理李克強1日到山東煙台視察小微企業，了解金融支持穩企業保就業政...

工業富聯攜手陸企設工業互聯網平台公司 助傳產升級

據上海《澎湃新聞》報導，富士康工業互聯網股份有限公司（工業富聯）近日與大陸中信控股、中信戴卡、華潤水泥在北京簽署合資協議...

廈門五緣灣 打造陸綠肺典範

廈門五緣灣片區生態修復與綜合開發模式最近被納入大陸自然資源部「生態產品價值實現典型案例」首批推薦案例。

京東台灣周年慶 海量促銷吸客

京東宣布台灣「京東618十七週年慶」1日啟動，持續至21 日，這次商品促銷方面，京東將提供幾乎覆蓋全品類海量五折商品、每...

大陸百強房企銷售 5月回穩

中指研究院1日發布數據顯示，1月到5月，房企銷售業績保持平穩，銷售額破百億房企增至78家，較2019年減少17家，前百強...

台青紐約深造 為何赴廈門逐夢

在廈門海滄的海峽兩岸無人機暨智能機器人孵化基地裡，台青張安昇展示了他的創業項目「智能編程小車」—人工智能兒童教具。

對美加稅排除 上海退稅6億

上海海關6月1日統計，上海海關落實第一批對美加徵關稅商品第一次排除政策，至今年3月11日最終申請截止，累計受理429家企...

熱門新聞

轎車停4個多月免繳萬元停車費 眾人見車牌紛紛在車窗寫下加油

大陸口罩原料熔噴布 價格暴跌90%

小龍蝦的蝦頭到底能不能吃？檢測後給出了答案

「中國星巴克」瑞幸咖啡究竟做了什麼 會這樣一夕墜地

陸口罩原料 熔噴布價格暴跌95%

因染新冠容貌變黑的武漢醫生 搶救無效病逝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。