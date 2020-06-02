中概股開始撤離華爾街？網易11日香港第二上市

受中美關係全面惡化影響，在美國上市的中概股紛紛開始籌劃回歸陸港交易所。大陸知名網路企業、網易即將在香港第二上市，預計新發行約1.71億股，發售價上限為每股港幣126元，最高募資額將達港幣244.9億元（約新台幣愛945億元）。

據外電報導，網易2日展開招股後不久即傳出已獲超額認購，將於本月11日在香港交易所掛牌。

網易成立於1997年，是同時期成立的大陸三大入口網站之一。北京商報指出，在美國政府施壓、中概股面臨信任危機等多重因素影響下，網易或許只是2020年中國互聯網企業二次上市的「引子」。

報導稱，網易創辦人丁磊1997年6月成立網易，三年後網易即在美國納斯達克上市。

根據網易的招股書，網易計畫將此次募資的45%用於全球化戰略及機遇，繼續通過豐富海外市場（如日本、美國）的線上遊戲內容，並增強網易的全球研發及遊戲設計能力，改善網易在全球的影響力。

募集資金的另45%將用於豐富及提升網易的創新內容，並增強創新技術；其餘10%資金用於一般企業用途。

網易首席執行官丁磊5月29日在致股東公開信中表示，「我們正在準備在香港二次上市，將『網易』這個久經時間考驗的品牌帶回中國」；「我相信，立足於這個我們熟悉無比的市場，離我們的用戶更近，熱愛將迸發出更大力量」。

北京商報表示，過去幾個月，關於百度、京東、網易、攜程二次上市的傳聞就甚囂塵上，網易是第一家採取實際行動的企業，也將是2020年首家赴港二次上市的互聯網企業。

市調公司艾媒咨詢CEO張毅說，「這主要還是因為美國政府對中概股的打壓。」

此外，瑞幸咖啡爆發財務醜聞，也明顯影響海外投資人對中概股的信心，華爾街做空機構更趁機開始對中概股展開新一輪獵殺。

美國證管會（SEC）主席柯雷頓（Jay Clayton）早前受訪時甚至表示，「因為信息披露的問題，提醒投資者近期在調整倉位時，不要將資金投入在美國上市的中國公司股票。」

據統計，目前以美國為主上市地的中概股有234檔，總市值約1.2兆美元，主要為互聯網及科技類股。

也在納斯達克掛牌的百度董事長李彥宏上個月21日透露，百度也正討論在香港等地二次上市。李彥宏稱，百度確實很關注美國從政府層面不斷收緊對中概股公司的管制，百度內部正在不斷探討有哪些可以做的事情，「包括在香港等地的二次上市」。