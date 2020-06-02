美制裁香港是損人不利己 林鄭斥處理騷亂雙重標準

中共全國人大決議推動「港版國安法」立法，觸發美國發布撤銷香港特殊待遇，香港特首林鄭月娥2日表示，美國提出對香港的制裁是損人不利己，在處理騷亂問題上是雙重標準。

星島日報報導，林鄭月娥指出，香港是美國賺取貨貿順差最大的經濟體，香港也單方面向美國護照持有人提供免簽待遇，1300家在港的美國公司享有CEPA下同等進入大陸市場的優惠政策，美國投資和金融公司也佔香港證券市場交易量的五分一，美國的制裁是損人不利己。

因此她呼籲，其他政府在處理與香港的關係時應互相尊重，尤其全球經濟疲弱不堪之際，再做這些行為，只會讓全球各地經濟、市民生活雪上加霜。

澎湃新聞報導，林鄭月娥指出，外國借港版國安法立法，對大陸進行批評，但中央體現擔當，正如她較早前引述鄧小平所說的：「總有一些事件沒有中央出頭你們是難以解決的」。

林鄭月娥也批評部分外國政府的高調反應，展現的是雙重標準，自己國家安全就很重視，對香港的情況卻戴有色眼鏡去看，她隨後表示，指的就是美國近日發生的反警暴騷亂，當地政府處理手法很強硬。

對於美國總統川普表示會制裁相關官員，外界認為處長級官員應放棄外國國籍，並建議收例規管，林鄭月娥認為此時無需將此放入議程考慮，強調公務員要政治中立，需要支援國安法立法。