中新也要建「快捷通道」 逐步恢復雙邊經濟往來

繼中韓、中德、中英之後，據大陸中央廣播電視總台報導，隨著中國全面有效控制新冠肺炎疫情和新加坡對新冠肺炎疫情的強力遏制並逐步趨穩，經中國與新加坡兩國外交部溝通協商，中新兩國將於6月初啟動雙邊「快捷通道」，逐漸恢復雙邊經濟往來活動。

報導稱，中國外交部副部長羅照輝5月28日與新加坡外交部常務秘書池偉強共同主持中新應對新冠肺炎疫情第二次視頻聯席會議，商討建立應對新冠肺炎疫情、恢復經濟往來的「快捷通道」和繼續推進高質量共建「一帶一路」合作等事宜，並發表聯合聲明。

在這次視頻聯席會議中，中新雙方同意在做好疫情防控前提下，於6月初啟動便利兩國必要商務和公務人員往來的「快捷通道」，首先將在上海、天津、重慶、廣東、江蘇、浙江等六個省（市）同新加坡間實施，並逐步擴展至中國其他省（市）。

報導指出，雙方同意探討增加兩國間的直航，滿足「快捷通道」需要。雙方高度重視產業鏈供應鏈暢通，將努力提升兩國貨運和通關效能，便利必需醫療物資和食品等商品流通。

大陸外交部發言人趙立堅1日在例行記者會上表示，中新「快捷通道」是指：雙方有需要的商務和公務人員可通過對方負責接待的企業和政府機構提出申請，經主管部門審批同意後，有關人員可按規定申請簽證，經離境前健康監測和入境後檢疫檢測合格，可以縮短入境後的隔離時間，其後按「閉環原則」全程接受有效管理。

趙立堅說，目前中韓「快捷通道」順利實施，效果良好。中新「快捷通道」實施在即，相信也會達到預期效果。

他並表示，中國也願繼續同各國探討類似安排，在做好疫情防控的同時致力於恢復必要人員往來，為各自國家復工復產、深化彼此合作提供支持，為地區和世界經濟社會的恢復和發展提供助力。