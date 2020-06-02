快訊

川普手拿聖經教堂外拍照 主教震怒：我看了什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中新也要建「快捷通道」 逐步恢復雙邊經濟往來

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為中國東方航空一架客機日前降落在上海浦東國際機場。（中新社）
圖為中國東方航空一架客機日前降落在上海浦東國際機場。（中新社）

繼中韓、中德、中英之後，據大陸中央廣播電視總台報導，隨著中國全面有效控制新冠肺炎疫情和新加坡對新冠肺炎疫情的強力遏制並逐步趨穩，經中國與新加坡兩國外交部溝通協商，中新兩國將於6月初啟動雙邊「快捷通道」，逐漸恢復雙邊經濟往來活動。

報導稱，中國外交部副部長羅照輝5月28日與新加坡外交部常務秘書池偉強共同主持中新應對新冠肺炎疫情第二次視頻聯席會議，商討建立應對新冠肺炎疫情、恢復經濟往來的「快捷通道」和繼續推進高質量共建「一帶一路」合作等事宜，並發表聯合聲明。

在這次視頻聯席會議中，中新雙方同意在做好疫情防控前提下，於6月初啟動便利兩國必要商務和公務人員往來的「快捷通道」，首先將在上海、天津、重慶、廣東、江蘇、浙江等六個省（市）同新加坡間實施，並逐步擴展至中國其他省（市）。

報導指出，雙方同意探討增加兩國間的直航，滿足「快捷通道」需要。雙方高度重視產業鏈供應鏈暢通，將努力提升兩國貨運和通關效能，便利必需醫療物資和食品等商品流通。

大陸外交部發言人趙立堅1日在例行記者會上表示，中新「快捷通道」是指：雙方有需要的商務和公務人員可通過對方負責接待的企業和政府機構提出申請，經主管部門審批同意後，有關人員可按規定申請簽證，經離境前健康監測和入境後檢疫檢測合格，可以縮短入境後的隔離時間，其後按「閉環原則」全程接受有效管理。

趙立堅說，目前中韓「快捷通道」順利實施，效果良好。中新「快捷通道」實施在即，相信也會達到預期效果。

他並表示，中國也願繼續同各國探討類似安排，在做好疫情防控的同時致力於恢復必要人員往來，為各自國家復工復產、深化彼此合作提供支持，為地區和世界經濟社會的恢復和發展提供助力。

新冠肺炎 疫情 外交部

延伸閱讀

香港再傳新冠肺炎群聚感染 特首稱情況令人擔心

稱「棉花產自綿羊」 新加坡部長坦承口誤自己也笑翻

新加坡逐步解封 李顯龍：仍應保持警惕

新加坡逐步恢復經濟 大眾運輸服務將回復常態

相關新聞

中新也要建「快捷通道」 逐步恢復雙邊經濟往來

繼中韓、中德、中英之後，據大陸中央廣播電視總台報導，隨著中國全面有效控制新冠肺炎疫情和新加坡對新冠肺炎疫情的強力遏制並逐...

六四祭拜遭禁 天安門母親：堅持到底不害怕

「六四」31週年將至，由死難者家屬成立的「天安門母親」近期被下令禁止集體祭拜。他們今年仍發表公開信，呼籲各界不要遺忘六四...

香港再傳新冠肺炎群聚感染 特首稱情況令人擔心

香港特區行政長官林鄭月娥2日表示，香港近日又出現社區群聚感染新型肺炎個案，迄今已有9人確診。由於涉及諸多因素，情況令人擔...

香港再爆群聚感染 一社區6人確診

香港近日再度爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的群聚感染，沙田一社區有6人先後確診，專家相信這起最新...

陸學者：要避免戰爭 美國不能支持「台獨」

北京大學國際關係學院教授王緝思指出，中美為避免戰爭，美國必須恪守自己承諾的「一個中國原則」，不能支持「台獨」。他並認為，...

陸南海防空識別區 「10年前已規畫」

近年來南海成為中美交鋒的重要水域，香港南華早報昨援引共軍人士稱，大陸十年前就規畫南海防空識別區（ＡＤＩＺ），只在等待適當...

30年首次 香港六四晚會被禁

香港警方今年首度禁止支聯會在維多利亞公園舉行「六四燭光晚會」，這項全球最大規模的六四紀念活動，持續卅年後首度熄燈。香港支...

香港立法會九月選舉 新選民大增40萬

香港今年九月立法會選舉，被視為去年區議會選舉後又一項政治大挑戰。香港政府昨天公布今年臨時選民登記冊名單，總選民人數約四百...

香港三十年來第一次 維園六四燭光晚會未獲批准

香港支聯會6月1日下午收到警方「禁止公眾集會通知」，其理由計劃中的集會將違反「限聚令」。支聯會原計劃按照往年的傳統，在6月4日當晚在香港維多利亞公園舉行燭光晚會。

佛洛伊德案 成為中國反擊美國的宣傳樣板

因疫情及港版國安法備感美國壓力的中國，近來藉由非裔男子佛洛伊德之死引發動盪的機會，展開宣傳反擊。其中，中國外交部發言人趙...

美國將禁止有解放軍背景陸生入境 陸外交部12字回應了

中國大陸外交部1日說，美國將禁止部分中國學生與研究人員入境，是赤裸裸政治迫害和種族歧視，並對美方此舉表達強烈譴責與堅決反...

中印又爆衝突！傳印軍毆傷解放軍…頭破血流、軍車被毀

中印邊境又發生衝突，5月31日流出一段影片顯示，疑似解放軍士兵在班公錯地區被印度軍人毆打到頭破血流，軍車被破壞，另一邊的解放軍也在集結，跟印軍互扔石頭。解放軍被打影片傳開後，不少中國網友「群情激憤」，認為是恥辱。

熱門新聞

大陸口罩原料熔噴布 價格暴跌90%

轎車停4個多月免繳萬元停車費 眾人見車牌紛紛在車窗寫下加油

小龍蝦的蝦頭到底能不能吃？檢測後給出了答案

「中國星巴克」瑞幸咖啡究竟做了什麼 會這樣一夕墜地

陸口罩原料 熔噴布價格暴跌95%

傳中國大陸暫停進口美農產品 美股期指翻黑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。