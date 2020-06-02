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香港再傳新冠肺炎群聚感染 特首稱情況令人擔心

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥。（美聯社）
香港特區行政長官林鄭月娥。（美聯社）

香港特區行政長官林鄭月娥2日表示，香港近日又出現社區群聚感染新型肺炎個案，迄今已有9人確診。由於涉及諸多因素，情況令人擔心，需展開一系列調查工作。對於本周到期的相關防疫措施，包括「限聚令」等是否因此再度延期，港府會採取謹慎態度並儘早公布決定。

據香港電台報導，香港食物及衞生局長陳肇始表示，港府高度關注此次個案，昨天已到爆發群聚感染的沙田瀝源邨祿泉樓展開調查，雖初步判斷無需撤離居民，但將派員清洗大廈，也會採取環境樣本作檢測。

港府抗疫督導委員會專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，由於香港又新增本土新型冠狀病毒確診個案，且源頭不明，他相信港府再次延長「限聚令」的機會較高。

港府上個月下旬宣布，將最多8人的「限聚令」延長14日，至6月4日結束。

報導稱，許樹昌在一個電台節目上還表示，目前得觀察病毒是否擴散到社區其他地方，如引起廣泛爆發，不斷出現零星個案又找不到源頭，就必需再次緊縮限制社交距離等相關措施。至於是否需要再度停課，他認為，如果只是局部爆發，便無需停課。

許樹昌說，不排除有港人從外地返港，在14日檢疫期過後才發病，或因病情輕微未就醫，導致社區傳播。他建議香港民眾，如出現咳嗽、發燒持續一天沒有改善，便應及早做病毒測試。

香港明報報導，港府抗疫督導委員會專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇1日深夜前往傳出疫情的社區了解情況。他與專家視察後認為，不排除住戶是因開信箱、按電梯按鈕、接觸大門等造成交叉感染。

但他也表示，香港民眾只要佩戴口罩並保持手部衛生，無需對這波疫情過分擔憂。

香港 疫情 停課

延伸閱讀

香港再爆群聚感染 一社區6人確診

經濟日報社論／台灣對香港變局應有的認知

港媒：港府傾向延長限聚令14天

全香港派發口罩「一人一個」 可重複用60次

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