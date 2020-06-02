香港再爆群聚感染 一社區6人確診

香港近日再度爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的群聚感染，沙田一社區有6人先後確診，專家相信這起最新的群聚感染個案已形成傳播鏈。

在本土感染2019冠狀病毒疾病的病例消失約半個月後，衛生當局5月31日首先確診一名本土感染病毒的病患，這名婦人居於新界沙田瀝源邨祿泉樓，在嘉里物流貨倉工作。

在這名女病患確診後，衛生官員1日再公布有3人確診感染，其中2人是這名女病患的同事，另1名確診的救護員則曾接觸過相關病患。

綜合各方報導，這名女病患的丈夫也確診感染病毒。由於事態嚴重，醫療專家相信祿泉樓已形成傳播鏈，當局1日派出衛生人員到祿泉樓進行清潔，並為大樓居民檢測病毒。

據公布，當局在祿泉樓收集了600多個檢測樣本，其中4名居民確診。

但政府人員及專家顧問袁國勇等人1日晚間11時許到場視察後，認為大樓的設計和維修等沒有傳播病毒的風險，居民毋須疏散。

袁國勇相信，除了女病患工作的物流貨倉外，祿泉樓也已形成傳播鏈，推測是透過大堂門把、電梯等途徑傳播。