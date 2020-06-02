陸學者：要避免戰爭 美國不能支持「台獨」

北京大學國際關係學院教授王緝思指出，中美為避免戰爭，美國必須恪守自己承諾的「一個中國原則」，不能支持「台獨」。他並認為，今年1月15日達成的中美第一階段經貿協議應繼續執行，中國應持續大批購買美國大豆。

王緝思2日在環球時報發表的文章指出，自新冠病毒肆虐以來，中美關係持續下滑。世界輿論擔心，中美關係一旦失控，新冠疫情之後全球經濟的復甦將更加困難，軍備競賽和地緣政治衝突必將加劇，世界秩序將更加混亂，一些意想不到的災難也會迎面而來。他強調，這絕非危言聳聽。

文章稱，「中美關係越困難，越需要我們確立底線思維。」2014年前後，中國官方多次指出：戰略互信、經貿合作、人文交流，是支撐中美關係的三大支柱，缺一不可。

據此他認為，處理今天的中美關系，也應堅守三條底線：必須堅持和平方式、保持一定規模的經貿合作、堅決維護中美人文和社會交往。

他強調，第一條底線，是無論兩國分歧有多麽嚴重，都必須通過和平的方式處理，不能訴諸戰爭。

王緝思說，中美建立真正的戰略互信，在現階段是奢望，但最起碼應當使對方相信，己方絕不想主動挑起戰爭，包括核戰爭、常規戰爭，也包括網絡戰、太空戰等非常規戰爭。

他指出，毋庸諱言，中美兩國軍隊都在準備打仗，而且近年來都以對方為主要假想敵，這一動向會持續相當長時間。為避免戰爭，美國必須恪守自己承諾的「一個中國原則」，不能支持「台獨」。兩國應當同其他相關國家共同努力，實現南海非軍事化，維護朝鮮半島的和平穩定。

第二條底線，是保持一定規模的經貿合作，維護金融穩定。王緝思認為，今年1月15日達成的中美第一階段經貿協議還在執行中。因新冠疫情等原因，完全執行這一協議可能有困難，但雙方在協議中所達成的原則共識，應當會保持下去。

他表示，以大豆為例，中國80%以上的大豆需要進口。如果美國豆農既願意生產又願意賣，價格合理，「我們有什麽理由不按照第一階段經貿協議，大批購買美國大豆呢？」

第三條底線，是堅決維護中美人文和社會交往。王緝思表示，以政治手段強行阻止中美之間的人口流動和人文交流，既給兩國帶來巨大的經濟、文化損失，也是違反人道主義的。

王緝思稱，中美關係當前這種困難局面可能持續一、兩年，也可能持續一、二十年。但只要堅守前述三條底線，遏止雙邊交往的全面破裂，中美關係重回正常軌道就只是時間和機遇問題。