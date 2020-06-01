中國7至8月發射探測器 首度登陸火星

中國科學院院士、航天科技集團科技委主任包為民今天表示，中國將在7至8月執行首次火星探測任務，一次執行環繞、降落、探尋3個任務，同時完成若干科學目標，難度較他國的火星計畫要高。

央視新聞報導，包為民指出，這項任務將採用新一代推力最大的長征五號火箭發射，火星探測器進入太空後，將於2021年2月進入火星的引力場，再經由火星引力捕獲抵達火星。

包為民表示，探測器在長途飛行後，如何成功被火星的引力場捕獲是任務的關鍵。如果捕獲失敗，探測器將與火星擦肩而過。若捕獲成功，經過多次調整就可進入軌道，先進行環繞探測。

他指出，火星探測器在到達環繞火星軌道後，下一步就是降落火星表面，降落過程大概7至8分鐘，安全著陸也是任務關鍵。

報導指出，探測火星要選擇與地球較接近的時機，兩者最接近時約5500萬公里，但這樣的機會每26個月才有一次。根據先前計畫，中國首次火星探測任務選擇今年實施。

根據報導，中國的火星探測器由環繞器和巡視器兩部分組成，巡視器將在火星表面軟著陸，並釋放「火星車」在火星表面停留90個火星日（火星自轉週期，1火星日為24小時40分鐘），展開巡視探測、地貌研究等多項任務。