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香港三十年來第一次 維園六四燭光晚會未獲批准

德國之聲 / 德國之聲

香港支聯會6月1日下午收到警方「禁止公眾集會通知」，其理由計劃中的集會將違反「限聚令」。支聯會原計劃按照往年的傳統，在6月4日當晚在香港維多利亞公園舉行燭光晚會。

香港電台報道，支聯會秘書蔡耀昌表示，不排除上訴的可能，但現階段將繼續准備B方案，當晚支聯會成員會進入維園，點燃紀念燭光，以及在網上聚會。

以往香港支聯會每年都會在6月4日以燭光晚會的形式紀念1989年的天安門屠殺事件。如果今年無法舉行，將是31年來的首次。去年在維園的紀念活動有18萬人參加。支聯會主席李卓人今年4月曾對德國之聲表示，「如果確實有疫情問題，我們當然理解，最怕是政府借疫情打壓集會權利。如果六四讓步，那七一游行呢？往後的集會怎樣？」他認為，若屆時已撤銷「限聚令」，就沒有理由以防疫之名禁止集會。

目前，香港旨在控制新冠病毒的防疫「限聚令」禁止在公眾場所舉辦超過8人的聚會。這個禁令原本在5月21日到期，但港府於5月19日宣布延長至6月4日。截至到今天（6月1日），香港共確診感染新冠病毒的人數為1084人，死亡4人，治愈1035人。6月1日，香港新增患者3人。根據港府的標准，連續28天無本地新增病例，才算疫情結束。不過，當地的「高考」已開始，中小學也已復課。

本文章由德國之聲授權提供】

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