中印又爆衝突！傳印軍毆傷解放軍…頭破血流、軍車被毀

中印邊境又發生衝突，5月31日流出一段影片顯示，疑似解放軍士兵在班公錯地區被印度軍人毆打到頭破血流，軍車被破壞，另一邊的解放軍也在集結，跟印軍互扔石頭。解放軍被打影片傳開後，不少中國網友「群情激憤」，認為是恥辱。

綜合媒體報導，推特流傳一段約兩分半鐘的短片顯示，一群印度軍人在湖邊的一條道路上，用木棍等破壞一輛車標為「東風猛士」裝甲車，而且兩名印軍「拎著」一名受傷士兵，隨後將其放在長盾牌下。之後這名受傷的士兵腦袋被打破，鮮血直流。而從士兵所穿的迷彩服來看，可以確定是一名解放軍士兵。

知名軍事博主稱，事件緣於印軍偷襲解放軍交涉軍官。知名軍事博主「南海的浪濤」在微博稱，「此事很快通過兩軍的前線會晤解決了，但幾天後印軍繼續擴大事件，捂不住了。」、「之後引發了班公錯大戰，印軍被我軍（解放軍）打傷72人。」

近期以來，中印在加勒萬河谷和班公錯爭議地區發生對峙事件，根據印度媒體的說法，中印兩軍均有人員受傷。

不過，印度軍方卻稱片段未獲授權公開，強調北部邊境地區「沒有暴力發生」，並批評將片段與緊張局勢在一起，動機不良。印度陸軍發言人阿南德上校發聲明稱，「在兩國邊界管理的既定協議指導下，雙方軍隊指揮官正協商解決分歧。」

印度時報報導，印度加強了班公錯湖和加勒萬谷地的軍力；中國軍隊則在這兩個地區部署約2000名士兵，並加強了臨時基礎設施。印度快車報報導，中國在班公湖的巡邏艇數量增加3倍，已同印度部署在該湖45公里西端的巡邏艇數量相當。

軍事評論員黃東分析，解放軍在班公錯湖出動928D巡邏艇，行內俗稱「西海艦隊」，已集結5000多士兵，已是一個旅的兵力，印軍也不相伯仲，「雙方已經有1萬人，可以打一場不大不小戰爭」。

稍早前中國軍方回應稱，中印邊境對峙局勢正處於管控中。印度防長辛赫5月30日首次表態稱，中印將透過外交及軍事層面會談解決紛爭。今日印度新聞台報導，衝突緣於中方在事發地區興建公路，惹來印方不滿。