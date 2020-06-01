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與李克強不同調…習：已實現小康社會目標

世界日報 / 中國新聞組╱北京1日電
中國國家主席習近平。 歐新社
中國國家主席習近平。 歐新社

中國國務院總理李克強日前公開表示，中國有6億人月收入僅1000元（人民幣，下同），引發熱議。中共中央機關刊物「求是雜誌」隨後刊登國家主席習近平署名文章稱，中國已基本實現全面建成小康社會目標，成效比預期好。外界認為，這是對李言論的緊急滅火。

中央社報導，習近平已訂下今年要完成全面脫貧攻堅，建成「小康社會」的目標。但李克強日前在「兩會」總理記者會上的「6億人月均收入僅1000元」之說，卻讓外界懷疑今年要如何達成全面脫貧？進而產生習、李二人出現分歧的聯想。

針對李克強的說法，中國網友紛紛找出官方資料作對照。其中，中國國家統計局指出，2019年中國居民人均可支配收入為3萬733元，換算月均即為2561元。而「6億人月均收入僅1000元」之說，代表中國近43%人口的月均收入，只有全國平均值的39%。

此外，中國官方最新的最低工資標準中，最低的省區為安徽省的每月1180至1550元。以此對照，「6億人月均收入僅1000元」之說，代表中國近43%人口的月均收入，還不到全中國最低工資標準的85%。

新京報報導，中國人社部專諮委委員、北京師範大學教授李實對此表示，李克強傳遞出一個訊號，就是有相當規模的老百姓目前遇到了就業收入問題，政府「要想辦法、並且有辦法」穩定經濟，解決老百姓的問題。

另據路透報導，「求是雜誌」周一將刊登習近平署名文章稱，總體而言，中國已基本實現全面建成小康社會目標，成效比當初預期的還要好；不過，目前全面建成小康社會也有一些短板，必須加快補上。

新華社援引這篇題為「關於全面建成小康社會補短板問題」的文章指出，要聚焦短板弱項，實施精準攻堅。從人群看，主要是老弱病殘貧困人口；從區域看，主要是深度貧困地區；從領域看，主要是生態環境、公共服務、基礎設施等方面。

文章稱，「要集中優勢兵力打殲滅戰。一是要全面完成脫貧攻堅任務。二是要解決好重點地區環境污染突出問題。三是要加快民生領域工作推進。四是要健全社保兜底機制。」

針對2020年全面建成小康社會的目標，中共18大報告明確提出到2020年「實現國內生產總值（GDP）和城鄉居民人均收入比2010年翻一番」。今年不僅是中國全面建成小康社會和「十三五」規畫收官之年，也是完成脫貧攻堅任務的決勝之年。

但報導指出，突如其來的新冠肺炎疫情，重擊中國經濟。4月17日中央政治局會議在經濟社會發展目標任務上的表述已調整為「確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。」

李克強 習近平

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