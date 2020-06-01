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港媒民調：64％反對繞過立法會訂國安法

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共全國人大對港版國安法有關決定草案進行表決，中共總書記習近平按下表決器。美聯社
中共全國人大對港版國安法有關決定草案進行表決，中共總書記習近平按下表決器。美聯社

港版國安法爭議持續，香港明報委託中大傳播與民意調查中心作民調，64%受訪者反對北京繞過立法會立法，24.3%表示支持。調查亦顯示，52.3%受訪者同意港府有責任防範、制止和懲治危害國安的行為和活動，20.2%表示不同意。

明報報導，香港公民黨主席梁家傑預期北京會繼續「霸王硬上弓」，認為港府不會因應民意向中央進諫。港區人大代表吳秋北則認為，中央立法不存在繞過立法會問題，中央有權在港設立任何機構。新民黨主席葉劉淑儀稱，民情反映市民原則上支持為國家安全立法，但不希望中央繞過香港立法。

被問到會否因應民意就港區國安法諮詢，以及如何向中央反映港人意見，港府發言人回覆表示，特區政府會全力配合全國人大常委會及早完成相關立法工作，過程中會積極反映香港特區的具體情况，亦會積極向各界解說立法目的及重要性。

明報委託中大傳播與民意調查中心於本月25至29日，以電話隨機抽樣方式，訪問15歲以上香港市民對「人大訂立國安法」的意見，訪問了815人。

民調結果顯示，64%受訪者表示反對中央繞過立法會為香港立法，支持立法的有24.3%，選擇「一般」的市民佔9%。對於中央政府可以在港設立機構執法，60%表示反對，24.6%支持。

全國人大會議上周通過制訂港區國安法的決定草案，人大常委會正草擬具體條文，並會以《基本法》附件三形式，在港直接頒布實施，中央同時表示，港府仍要為基本法23條再自行立法。明報民調顯示，65.5%市民認為中央應就立法諮詢港人意見，認為不需要的有20.5%。

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機認為，調查結果在預期內，反映港人憂慮中央訂立國安法，但亦有不少人支持，佔整體兩成，認為國安法可能較抽象，故未有出現一面倒反對。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，逾六成市民反對立法，比例已不算小。蔡說今年初全球爆發新型冠狀病毒疫情，大陸及港府處理較外國理想，但最近大陸提出為港訂立國安法，民情又告下滑。

對於調查顯示逾半受訪者同意港府有責任處理國安事項，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為民情出現變化，稱反對中央直接立法比例雖仍佔多數，顯示不少人對由中央立法方式不安心，但他稱香港過去一年持續示威的確影響經濟，長遠對香港並無好處，認為不少市民開始以務實角度思考，認同港府有責任止暴制亂。

新民黨主席葉劉淑儀表示民調結果合理，「和我們收到的意見相若」，稱反映市民原則上支持為國家安全立法，但不希望繞過香港立法，也擔心「兩制」削弱。葉說，最理想當然是香港根據基本法23條自行立法，履行憲制責任，「可惜23條長期被妖魔化，加上過去一年的黑暴及立法會的亂象，使政府難以立法」。

資深大律師、公民黨主席梁家傑表示，對結果一點都不感意外，稱現時國安法「黑箱作業」，會引起民憤。梁說若港府亦有一點政治能量，和願意做有利香港的事，就應該向中央進諫，「但我看不到港府可以進諫，（港府）完全受制於中央，只是中央的喉舌」。

港版國安法 香港 立法會

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