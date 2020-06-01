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天安門母親料今年六四無法集體拜祭 周鋒鎖辦網上研討

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
「天安門母親」發言人尤維潔。（取自官方香港電台）
「天安門母親」發言人尤維潔。（取自官方香港電台）

受新型肺炎疫情影響，臨近六四事件31周年，「天安門母親」發言人尤維潔說，難屬可能無法在六四當日，到北京市郊的萬安公墓集體拜祭。

她說自農曆新年起，已無法與其他難屬見面，增加準備六四祭文的難度。不過，即使無法集體拜祭，難屬亦希望能在當日分批到墓地，不接受公安禁止他們去拜祭。

據香港電台報導，對於支聯會今年未能在維園舉辦燭光晚會，尤維潔說不感遺憾，因為香港市民一直聲援，她認為燭光依然會點燃，這是每個人的心願。

另外，旅居美國的前學運領袖周鋒鎖說，疫情衍生各種網上紀念活動，包括出現多個社交群組討論六四，他亦舉辦網上視訊研討會，希望打破海内外之間的隔閡，讓大陸民衆，尤其是年輕人參與。周鋒鎖說，中國疫情發展至全球災難，武漢醫生李文亮之死，令大陸很多人覺醒言論自由的重要性。

因疫情滯留在美國的北京電影學院前教授郝建說，已答應當地華人社交群組邀請講述當年經歷，認為自己責無旁貸，希望透過網上簡便互動，推動保存六四歷史記憶、反思國家歷史。

六四 疫情 北京

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