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中共人大報告：反台獨、九二共識基礎上推動兩岸發展
中共黨媒新華網今（31）日發布「全國人民代表大會常務委員會工作報告」，全文逾1.1萬字，中共全國人大委員長栗戰書在報告中指出，下一步工作安排，將從大陸國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，加快推進相關立法。
報告稱，下一步工作也包括堅持對台工作大政方針，堅持「一個中國」原則，堅決反對和遏制台獨分裂勢力，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。
此外，修改台灣同胞投資保護法，確保改革成果同步惠及台灣同胞。
報告從六個方面回顧了過去一年多的主要工作：一是確保憲法在治國理政各個方面得到全面實施；二是不斷完善中國特色社會主義法律體系；三是依照法定職責圍繞重大改革發展任務推進監督工作；四是全面加強支持和服務代表依法履職的工作制度機制建設；五是圍繞服務黨和國家外交大局開展對外工作；六是緊扣堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一加強自身建設。
關於今後一個階段的主要任務，報告說，一是確保憲法全面實施；二是加強重要領域立法；三是依法做好監督工作；四是支持代表依法履職；五是積極開展對外工作；六是加強常委會自身建設。
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