中美對抗升級 胡錫進：美戰線拉得太長 越來越吃力

環球時報總編胡錫進30日表示，美國總統川普的制裁措施說是強而有力，但有相當一部分是虛張聲勢。他稱，不是美國的總力量不如中國，而是戰線拉得太長，野心太大，作法離開公理，所以美方越來越吃力。環球時報還發出社評稱，美國壓不垮中國，只會把自己折騰得越來越瘦，也越來越虛弱。

本報系聯合報報導，川普29日宣布退出WHO以及取消香港的特殊地位。據環球時報報導，胡錫進認為，川普要來狠的，應要宣布終止第一階段貿易協議，再增加中國產品關稅，甚至提高香港的關稅，與中國的拉齊，「這比甚麼都硬氣」。

胡錫進表示，川普政府放開始手腳折騰、好打的，不對美國自身有重大傷害的子彈已經都打出來了，美方威脅中國的能量也是放得差不多了。

他認為，美國根本的問題是國內問題，但川普政府現有的政策完全不是在解決美國的問題，而是在增加美國自身的麻煩。胡錫進強調，美國對中國的打壓已走歪，而中國在貿易戰與香港問題上越打越有信心。

另據中央社報導，環球時報社評宣稱，中國做好了最壞的準備，美國想往前折騰多遠，中方都將坦然奉陪。按照川普宣布的計畫折騰下去，華盛頓將很快站到香港絕大多數人利益的對立面。他們把香港社會與中國社會等同對待，自會幫著兩地公眾進一步團結起來，同仇敵愾。

社評強調，美國絕打不蔫香港，更壓不垮整個中國。說到底，華盛頓不就是對香港增加關稅、讓香港居民獲得赴美簽證更難些嗎？它們都會帶來問題，但這些都是局部和臨時的曲折，「它們決定不了香港的命運」。

針對川普宣布退出世界衛生組織，聲稱中國「完全控制了」該組織，社評稱，全世界恐怕沒有一個國家，包括美國的盟國相信這一指控。川普團隊自己最清楚，他們給世衛貼這個虛假標籤，是為了給自己抗疫不力甩鍋、煽動美國公眾對外仇恨的競選策略。