快訊

提案百家爭鳴 蔡政府能守住不碰修憲雷區？

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白宮對中國留學生發禁令 中網友嗆：以牙還牙 驅逐美國人

世界日報 / 中國新聞組／北京31日電

美國白宮政府網站稱中國留學生與研究人員想透過F簽證或J簽證進入美國求學或從事研究，盜取美國的知識產權，公告將禁止他們入境美國。對此，中國網友群情激憤，回嗆「以牙還牙，驅逐美國人」、「做好戰鬥準備」，有人甚至還說「期待中國的反擊措施！」

中時電子報引述紐約時報報導，美中兩國在科技、貿易、新冠疫情輿論等領域展開交鋒，分別收緊對彼此的記者簽證，現在兩國緊張對峙已拓展至教育領域。但美國官員表示，沒有證據證明簽證受影響學生在美國從事任何不法行為，但美方主要擔憂他們所畢業的中國院校的影響，以及他們可能受過諜報訓練。

報導稱，中國是在美國際留學生的第一來源國，目前約有36萬名中國留學生在美國就讀。雖然此次受影響學生數目只占總數的約1%，但卻是美中關係數十年來首次整批中國留學生遭美國驅逐。

英國廣播公司（BBC）指出，美方並未公布受影響學校的名單，但與解放軍有關的高等院校多達40多所，其中國防大學、長沙的國防科技大學，都是中央軍委直屬院校。另外還有7所高校直屬國務院工業和信息化部，俗稱「國防七子」，被認為與軍方有密切聯繫，包括北京航空航太大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空抗天大學與南京理工大學。

目前每年都有數以萬計的中國留學生在美國院校畢業後，留在美國就業或從事研究，其中又以理工科畢業生為多數，幾個最大的科技企業就雇用許多中國籍的工程師。

微博上相關討論中，有網友寫道：「美國等著後悔吧，裡面至少10個錢學森」。還有網友批評美方作法「瘋了」、「來吧美國佬要這樣那就互相傷害吧！誰怕誰」、「和美國斷絕一切關係」。

更有網友反酸說，「捨棄美國一處，就沒地方去了？世界大得很哪！去別的地方也行啊！」、「按美國現的疫情，免費都沒人會去！」。

報導說，目前36萬中國在美留學生當中，42%學習理工科專業。美國國會最近也提案禁止中國學生在美國理工科技類的大學內研讀碩士或博士課程，理由同樣是中國留學生從事間謀行為會影響美國國家安全。

留學生 簽證

延伸閱讀

時機敏感 美國突售香港市值百億6房產

美譴責港國安法 華春瑩藉美國騷亂回擊：我無法呼吸

港高官密集發聲 港財政司長：美制裁對市場影響有限

台積電股東會6月9日登場 聚焦華為禁令與美國設廠

相關新聞

美譴責港國安法 華春瑩藉美國騷亂回擊：我無法呼吸

「我無法呼吸」，中共外交部發言人華春瑩昨(5月30日)深夜發推文寫道。

習近平回信說這個 鍾南山喊「非常高興」

中國工程院院士鍾南山近日表示，收到中國國家主席習近平的回信，信中說：「創新是引領發展的第一動力，科技是戰勝困難的有力武器」讓他深受鼓舞。鍾還稱，中國疫苗研發走在世界前列，已有五款進入二期臨床試驗。

大陸舉辦反分裂法15周年座談 強調未放棄武力統一

中國大陸今天上午在北京舉行「反分裂國家法」15周年座談會，中共中央台辦主任劉結一表示，解決台灣問題，是關係國家主權和領土完整的國之大事...

中美對抗升級 胡錫進：美戰線拉得太長 越來越吃力

環球時報總編胡錫進30日表示，美國總統川普的制裁措施說是強而有力，但有相當一部分是虛張聲勢。他稱，不是美國的總力量不如中國，而是戰線拉得太長，野心太大，作法離開公理，所以美方越來越吃力。環球時報還發出社評稱，美國壓不垮中國，只會把自己折騰得越來越瘦，也越來越虛弱。

回應台「救援行動」 國台辦：警告台灣停止趁火打劫

針對蔡英文總統和民進黨宣布要對香港民眾發出「救援行動」，中共國台辦發言人馬曉光28日指出，香港的繁榮穩定不容任何分裂勢力...

美國務卿認定香港已無法自治 陸駐港公署：嚴正批駁

美國國務卿龐培歐昨日表示，香港已不具備高度自治狀態，不再有理由享有1997年7月之前美國法律給予香港的待遇，對此大陸外交...

白宮對中國留學生發禁令 中網友嗆：以牙還牙 驅逐美國人

美國白宮政府網站稱中國留學生與研究人員想透過F簽證或J簽證進入美國求學或從事研究，盜取美國的知識產權，公告將禁止他們入境美國。對此，中國網友群情激憤，回嗆「以牙還牙，驅逐美國人」、「做好戰鬥準備」，有人甚至還說「期待中國的反擊措施！」

時機敏感 美國突售香港市值百億6房產

美國總統川普才宣布取消香港特殊待遇之際，傳出美國政府出售在香港的部分房產，美國國務院隨即證實，已決定出售位於港島南區壽山村道的房產，並指這是再投資計畫的一部分。港媒估計，該批房產市值估價高達100億港元(約13億美元)。

港高官密集發聲 港財政司長：美制裁對市場影響有限

香港財政司長陳茂波表示，人大通過就「港區國安法」立法的決定，肯定不會影響香港資金自由進出及聯繫匯率制度運作，以及本港國際...

港府官員：香港獨立關稅區「是國家給的」 跟美國無關

美國總統川普正式宣布撤銷香港特殊待遇前，香港財政司長陳茂波29日接受《環球時報》專訪時表示，針對美國可能對香港採取的各種...

胡錫進：美國戰線拉太長 越來越吃力

大陸環球時報總編胡錫進今日表示，美國總統川普的制裁措施說是強而有力，但有相當一部分是虛張聲勢。他稱，不是美國的總力量不如...

人民日報警告台獨 「敢以身試法，必遭嚴懲」

針對中共29日在北京召開《反分裂國家法》實施15周年座談會，人民日報30日發文稱，這場座談會「就是要給近來蠢蠢欲動的『台...

熱門新聞

美國宣布取消香港「特殊待遇」 港府回應了

命案逃犯通緝照嚇壞網友 內蒙古警方：真人確實長這樣

港版國安法通過 港生：更想留在台灣

美取消香港特殊地位 人民日報：荒唐、荒謬、荒唐可笑

胡錫進：美國戰線拉太長 越來越吃力

港府官員：香港獨立關稅區「是國家給的」 跟美國無關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。