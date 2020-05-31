白宮對中國留學生發禁令 中網友嗆：以牙還牙 驅逐美國人

美國白宮政府網站稱中國留學生與研究人員想透過F簽證或J簽證進入美國求學或從事研究，盜取美國的知識產權，公告將禁止他們入境美國。對此，中國網友群情激憤，回嗆「以牙還牙，驅逐美國人」、「做好戰鬥準備」，有人甚至還說「期待中國的反擊措施！」

中時電子報引述紐約時報報導，美中兩國在科技、貿易、新冠疫情輿論等領域展開交鋒，分別收緊對彼此的記者簽證，現在兩國緊張對峙已拓展至教育領域。但美國官員表示，沒有證據證明簽證受影響學生在美國從事任何不法行為，但美方主要擔憂他們所畢業的中國院校的影響，以及他們可能受過諜報訓練。

報導稱，中國是在美國際留學生的第一來源國，目前約有36萬名中國留學生在美國就讀。雖然此次受影響學生數目只占總數的約1%，但卻是美中關係數十年來首次整批中國留學生遭美國驅逐。

英國廣播公司（BBC）指出，美方並未公布受影響學校的名單，但與解放軍有關的高等院校多達40多所，其中國防大學、長沙的國防科技大學，都是中央軍委直屬院校。另外還有7所高校直屬國務院工業和信息化部，俗稱「國防七子」，被認為與軍方有密切聯繫，包括北京航空航太大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空抗天大學與南京理工大學。

目前每年都有數以萬計的中國留學生在美國院校畢業後，留在美國就業或從事研究，其中又以理工科畢業生為多數，幾個最大的科技企業就雇用許多中國籍的工程師。

微博上相關討論中，有網友寫道：「美國等著後悔吧，裡面至少10個錢學森」。還有網友批評美方作法「瘋了」、「來吧美國佬要這樣那就互相傷害吧！誰怕誰」、「和美國斷絕一切關係」。

更有網友反酸說，「捨棄美國一處，就沒地方去了？世界大得很哪！去別的地方也行啊！」、「按美國現的疫情，免費都沒人會去！」。

報導說，目前36萬中國在美留學生當中，42%學習理工科專業。美國國會最近也提案禁止中國學生在美國理工科技類的大學內研讀碩士或博士課程，理由同樣是中國留學生從事間謀行為會影響美國國家安全。