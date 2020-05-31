港高官密集發聲 港財政司長：美制裁對市場影響有限

香港財政司長陳茂波表示，人大通過就「港區國安法」立法的決定，肯定不會影響香港資金自由進出及聯繫匯率制度運作，以及本港國際金融中心地位的未來。他說，美國藉「港區國安法」立法挑起的所謂「制裁行動」，有關舉動為市場帶來少許干擾，但暫時實際影響有限，而目前的形勢，可能讓已在境外上市的中資企業，更積極考慮回流到香港市場掛牌。

香港政務司長張建宗稍早前也表示，美國從香港長年賺取貿易順差，是其全球貿易夥伴中最高的；去年，香港和美國的貨物貿易總額是五一七○億（港幣，下同），而香港本地產品出口到美國僅有卅七億。美國從香港賺取的貿易順差在去年超過兩千億，若在服務業及投資等其他方面施加制裁，在香港的一千三百間美國企業將受打擊。

據香港電台報導，陳茂波今天在網誌發文說，《基本法》第112條列明，香港不會實施外匯管制，他強調港幣可自由兌換，資金可自由進出。而聯繫匯率制度是香港自設機制，制度自1983年實施以來，經歷過多次考驗，並與1992年才在美國國會通過的《香港政策法》沒有相關性。金管局及銀行界在過去一周都指出，並無顯著資金外流情況。

陳茂波說，每年香港製造並出口到美國的貨物，只佔本地製造業不到2%，貨值佔本港總出口不到0.1%，高端敏感設備和技術一向也不容易從美國進口，而美國在港就有著龐大經濟及其他利益。

他說，過去10年，美國在港累計賺取近3000億美元貿易順差，香港是美國最大貿易順差單一經濟體，認為美方的任何限制措施，會同時損害美國企業在港的利益。