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習近平回信說這個 鍾南山喊「非常高興」

世界日報 / 中國新聞組╱北京31日電
中國國家主席習近平。 新華社
中國國家主席習近平。 新華社

中國工程院院士鍾南山近日表示，收到中國國家主席習近平的回信，信中說：「創新是引領發展的第一動力，科技是戰勝困難的有力武器」讓他深受鼓舞。鍾還稱，中國疫苗研發走在世界前列，已有五款進入二期臨床試驗。

中央廣電總台中國之聲報導，昨天是第四個「全國科技工作者日」，習近平在給袁隆平、鍾南山、葉培建等25位科技工作者代表的回信中指出，創新是引領發展的第一動力，科技是戰勝困難的有力武器。習近平在信中勉勵中國科技工作者，著力攻克關鍵核心技術勇於攀登科技高峰，把中國建設成為世界科技強國作出更大貢獻。

「接到了總書記的信，非常高興。」 鍾南山表示，給習近平寫信，初衷是感覺到當前中國在很多核心關鍵領域依然受制於人，處於「卡脖子」的境地。他們認為，在這種情況下，中國必須要更進一步推動自主創新、產學研結合。

鍾南山：「科技要和經濟——無論是數字經濟還是實體經濟，都要結合起來。」

鍾南山認為，中國的科技工作者在此次新冠肺炎疫情防控工作中發揮了重要的作用。「在這次抗疫中，我們沒有前車之鑑，我們也沒有國外的資料參考，都是自己摸著石頭過河這麼創造的。很多醫務人員、很多科技工作者，在預防上，在上游防控的戰略上，對病人的早期診斷上，在研發出血清抗體方面能夠補充診斷，使得診斷完善上，以及在救治病人中避免病人轉入重症，取得了一些成績。」

鍾南山表示，經過科技工作者的不懈努力，「疫苗不管是RNA疫苗還是全病毒滅活疫苗，現在我們有五款疫苗已經是走到二期臨床試驗了，我們的速度一點都不慢。當然，疫苗還是需要相當長的時間。一個非常高效的疫苗還要通過比較選擇，所以時間會比較長。但是按現在這麼下去的話，今年底應該對一些應急的是完全可以解決。」

疫苗 鍾南山

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