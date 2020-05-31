指美長年從香港賺順差 港政務司長：無懼外國制裁威脅

中共全國人大制定「港版國安法」，引起香港以至國際社會關注。香港政務司司長張建宗表示，國民從來都是國家安全的得益者，香港也不例外；目前國際形勢愈趨多變複雜，香港作為一個特區，對內面對「港獨」、「自決」等組織公然挑戰北京中央和特區政府的政權，對外須抵抗變本加厲的外部勢力介入香港事務，加上目前香港維護國家安全的法律制度和執行機制並不完備，形同虛設，已成為國家安全風險缺口。

他並指，香港與祖國緊密相連，是命運共同體，有能力，有決心，有信心抵禦無理的恐嚇，無懼外國提出的制裁和威脅。

張建宗今發表網誌文章，以「從長期『不設防』到長治久安」為題。他在文章開頭反問市民：「你會作出以下四類行為和活動嗎？一是分裂國家、二是顛覆國家政權、三是組織實施恐怖活動、四是外國和境外勢力干預香港特區事務的活動。」他指，絕大部分香港市民及外來投資者當然「肯定不會」，那麼不用擔憂國家安全立法。

他指，國家安全是一國安身立命之本。香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，維護國家主權、安全和發展利益是香港特區的憲制責任，立法可確保「一國兩制」行穩致遠，維持香港長期繁榮穩定；而國民從來都是國家安全的得益者，目前國際形勢愈趨多變複雜，香港作為一個特區，對內面對「港獨」、「自決」等組織公然挑戰中央和特區政府的政權，對外須抵抗變本加厲的外部勢力介入香港事務，加上目前香港維護國家安全的法律制度和執行機制並不完備，形同虛設，成為國家安全風險的缺口。

針對事件引起國際關注，美國總統川普提出對中國及香港官員實施制裁；張建宗指某些外國政客亦頻頻作出高調攻擊，指控國安立法有違《基本法》、「一國兩制」及高度自治，削弱香港人的人權及自由，又指為改變對港政策，甚至威脅制裁中國及香港，「利用單方面制裁作為威脅，以干預其他國家和地區的政策，是違反國際法律和國際慣例的行徑。」

他指，美國從香港長年賺取貿易順差，是其全球貿易夥伴中最高的；在2019年，香港和美國的貨物貿易總額是5,170億港元，而香港本地產品出口到美國只是37億港元。根據美方的數字，美國從香港賺取的貿易順差在2019年超過2,000億港元；張建宗表示，若在服務業及投資等其他方面施加制裁，在香港的1,300間美國企業會受打擊。

張建宗稱，「香港與祖國緊密相連，是命運共同體，我們有能力，有決心，有信心抵禦無理的恐嚇，無懼外國提出的制裁和威脅。」呼籲公眾充分理解及堅定支持，特區政府會繼續積極向各界及海外解釋這次立法的目的和重要性。