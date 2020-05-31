崔天凱：香港在國家安全長期不設防 外部勢力插手搗亂

中共駐美大使崔天凱就港區國安法在美國媒體發表署名文章，指維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎。

據香港電台報導，這篇題為《保一國兩制前途還香港穩定發展》的文章指出，長期以來香港在國家安全上處於不設防狀態，被人利用公然鼓吹港獨，煽動暴力，多次突破北京中央政府底線，外部勢力越來越肆無忌憚插手搗亂，干預香港事務，令香港陷入亂局，中國國家安全受到危害。

文章認為，通過國家立法的方式，堵住香港國家安全的風險漏洞已是刻不容緩，維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎，如果國家安全得不到保障，香港的長期繁榮穩定亦無從談起。

文章又說，港區國安法可以令長期在香港工作及生活的美國人更安全和放心，任何人只要跟分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動，以及外國和境外勢力干預等危害中國國家安全的行為無關，就大可放心在香港安居樂業和投資。