美取消香港特殊地位 人民日報：荒唐、荒謬、荒唐可笑
大陸官媒人民日報晚間刊發「人民銳評」，該評論以荒唐與荒謬，形容美國總統川普取消對香港的特殊地位，並稱這個制裁本身至始至終都是荒唐可笑。
評論指出，香港的獨立關稅區地位是關貿總協定（世界貿易組織的前身）賦予的，不是美國一些政客想取消就能取消的。美國所能做的，是取消給予香港和大陸不同的關稅、出口管制和旅行待遇政策等而已。
接著評論指出，美國需要評估對自身的影響，據統計，過去十年，美國在香港賺取的貿易順差是其全球交易夥伴中最高的。2009至2018年期間，相關貨物貿易順差的累計總額達2970億美元。
評論並說，美方的反復施壓、多重威脅、叫囂制裁，中國人這幾年是見慣不驚，而威脅制裁香港，只是故伎重演，把戲嚇不倒誰。
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