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香港眾志：預計美方制裁會與陸推行立法時程掛勾
美國總統川普宣布取消香港的特殊待遇，並將制裁大陸及香港的官員。香港眾志30日下午召開記者會，並引述美國方面的消息稱，制裁將會分階段進行。
港媒星島日報報導，香港眾志祕書長黃之鋒形容，川普的記者會是「劃時代的改變」，預計他簽署行政命令及落實制裁的時間，將與「港版國安法」的立法進程掛勾，如果大陸加快推行立法，美國也會加快制裁。
眾志常委羅冠聰認為，川普會透過簽署行政命令逐步及分階段實施制裁，以此製造政治壓力，讓北京取消推行「港版國安法」。盼其他國際組織也可實行制裁，他說，香港不是中國內政的問題，而是國際議題。
香港眾志表示，相關的制裁政策可能會影響香港的經濟、港美文化交流，以及入境等狀況。「港版國安法」的實施將會是香港自由的墳墓，是對香港的制度、經濟、人權自由保障造成最大破壞，國際社會用國際制裁逼使撤回是逼不得已。
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