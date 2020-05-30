快訊

港版國安法過關 港生沮喪嘆：更想留在台灣

張柏芝小兒子正面照曝光 「生父」傳言不攻自破

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港府官員：香港獨立關稅區「是國家給的」 跟美國無關

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港財政司司長陳茂波。圖／取自《環球網》
香港財政司司長陳茂波。圖／取自《環球網》

美國總統川普正式宣布撤銷香港特殊待遇前，香港財政司長陳茂波29日接受《環球時報》專訪時表示，針對美國可能對香港採取的各種經濟制裁措施，港府早有「充足應對準備」。他強調，美國在獨立關稅地位、敏感技術進口和聯繫匯率三方面對香港作出打擊，對香港都不會有嚴重影響。

川普在台北時間30日發表的最新對華政策演說表示，中國正以「一國一制」取代過去承諾的「一國兩制」。因此，他已指示其政府展開程序，取消賦予香港不同且特殊待遇的政策豁免。

環球時報表示，美國可能對香港採取的制裁措施，一般認為主要是：取消香港特別關稅區待遇、禁止香港進口敏感技術和打擊香港現行聯繫匯率。

對此，陳茂波受訪時一一回應表示，所謂特別關稅區待遇實際是香港基本法賦予香港的一種獨特地位，基本法同時還授權香港以「中國香港」之名參加世界貿易組織。「可以說，香港獨立關稅區的待遇是國家給我們的，並在基本法中明確，和美國沒有關係」。

他表示，對於美國單方面取消對香港特別關稅待遇的可能性，港府早前已作出研判，並制定應對方案。總體來看，這項措施對香港實際影響較小。「每年在香港本土生產並出口到美國市場銷售的貨物只占香港本地製造業的2%不到，價值僅有37億港幣，占香港總出口量不到0.1%。」

陳茂波稱，美國相應舉措最大影響可能是對投資者信心的衝擊。但上周美國國務卿龐培歐發表相關言論後，香港的股票、期貨和貨幣市場均未出現大幅波動，香港也未監測到資金大規模外流。

陳茂波指出，他近期與商界多次就相關議題交流的感受是，社會治安的穩定才是商界最重要的考量。

對於美國可能限制香港進口敏感技術，陳茂波說，這對香港會造成一定影響。但香港長期以來就很難從美國進口到最先進的技術，而如果不是最頂尖的技術，則從歐洲與日本也很容易找到替代品。

陳茂波認為，若香港能處理好與其他貿易夥伴的關係，技術進口方面應不至於有太大問題。

但若美國打擊香港聯繫匯率（即港幣現行以1美元對港幣7.75至7.85元的價格與美元掛勾的匯率制度），香港國際金融中心地位是否還能維持？陳茂波說，香港1983年就開始實施聯繫匯率，而《美國-香港政策法》1992年才在美國國會通過。因此，香港採取聯繫匯率不需要美國人的同意和批准。

他還說，香港擁有4,400億美元的外匯存底，是基礎貨幣的兩倍多，足以應對資金轉換，且香港「有國家作為後盾」。「我認為國家在關鍵時候會毫不猶豫支持香港，這也是我們的底氣所在。」

陳茂波並透露，早在兩年前中美經貿摩擦一開始，港府就研判中美摩擦未來可能影響香港金融安全，因此已為不利局面做足兩年準備。

他強調，無論美國未來對香港採取何種措施，香港成為國際金融中心最核心的優勢都沒有改變，未來還會更加強化，那就是「國家的經濟發展是香港背後強大的實體經濟，世界經濟中心從西到東轉移，這個大趨勢無可逆轉」。

香港 實體經濟 金融中心

延伸閱讀

美取消香港特殊地位 港財政司司長：不會受到嚴重影響

取消特殊待遇 香港美國商會：後果需要時間消化

川普取消香港特殊地位 《環時》批美「慢性自殺」

華爾街日報建議美國向港人發綠卡 指赴美港人不會尋求福利援助

相關新聞

胡錫進：美國戰線拉太長 越來越吃力

大陸環球時報總編胡錫進今日表示，美國總統川普的制裁措施說是強而有力，但有相當一部分是虛張聲勢。他稱，不是美國的總力量不如...

大陸舉辦反分裂法15周年座談 強調未放棄武力統一

中國大陸今天上午在北京舉行「反分裂國家法」15周年座談會，中共中央台辦主任劉結一表示，解決台灣問題，是關係國家主權和領土完整的國之大事...

回應台「救援行動」 國台辦：警告台灣停止趁火打劫

針對蔡英文總統和民進黨宣布要對香港民眾發出「救援行動」，中共國台辦發言人馬曉光28日指出，香港的繁榮穩定不容任何分裂勢力...

人民日報警告台獨 「敢以身試法，必遭嚴懲」

針對中共29日在北京召開《反分裂國家法》實施15周年座談會，人民日報30日發文稱，這場座談會「就是要給近來蠢蠢欲動的『台...

美國務卿認定香港已無法自治 陸駐港公署：嚴正批駁

美國國務卿龐培歐昨日表示，香港已不具備高度自治狀態，不再有理由享有1997年7月之前美國法律給予香港的待遇，對此大陸外交...

香港眾志：預計美方制裁會與陸推行立法時程掛勾

美國總統川普宣布取消香港的特殊待遇，並將制裁大陸及香港的官員。香港眾志30日下午召開記者會，並引述美國方面的消息稱，制裁...

港府官員：香港獨立關稅區「是國家給的」 跟美國無關

美國總統川普正式宣布撤銷香港特殊待遇前，香港財政司長陳茂波29日接受《環球時報》專訪時表示，針對美國可能對香港採取的各種...

陸學者：北京已做好文武兩手準備

針對中共「反分裂國家法」十五周年座談會，上海台灣研究所副所長倪永杰表示，大陸已經做好文武兩手準備。一方面重申「和平統一」...

香江風情／港人移民「新三中全會」

香港這些日子關注點，還是港版國安法。香港特首林鄭月娥昨天用二百五十四萬港元，在香港十三份報章刊登廣告，要港人支持國安法。...

新聞眼／栗戰書談話…給蔡政府也給華府聽

前天中共全國人大會議才通過港版國安法有關草案，昨天又登場「反分裂國家法」實施十五周年座談會，一涉國家安全，一談反對分裂，...

陸不放棄武統 嚴德發：做最壞打算、最好準備

中共全國人大常委會委員長栗戰書指，如果「台獨」一意孤行甚至鋌而走險，大陸將採取一切必要手段。我國防部長嚴德發昨天表示，中...

反分裂法座談發言 陸委會：破壞現狀 絕不屈從

大陸昨天舉行「反分裂國家法」十五周年座談會。對此陸委會表示，大陸的軍方、外事、涉台及統戰等單位出席，宣示持續對台貫徹法律...

熱門新聞

女童不滿家人偏心！坐8樓窗邊企圖輕生 媽跪地哭勸：我會改的

撤留學生？陸官方通知留美學生搭乘臨時航班回國

BBC：英國幫助香港人只是做做樣子

獎勵員工iPhone被轟「不愛國」 上海餐廳老闆道歉：已換華為

川普下令禁止與中國解放軍相關研究生、研究人員入境

川普廢香港特殊待遇 在美港人：給習的最後警告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。