港府官員：香港獨立關稅區「是國家給的」 跟美國無關

美國總統川普正式宣布撤銷香港特殊待遇前，香港財政司長陳茂波29日接受《環球時報》專訪時表示，針對美國可能對香港採取的各種經濟制裁措施，港府早有「充足應對準備」。他強調，美國在獨立關稅地位、敏感技術進口和聯繫匯率三方面對香港作出打擊，對香港都不會有嚴重影響。

川普在台北時間30日發表的最新對華政策演說表示，中國正以「一國一制」取代過去承諾的「一國兩制」。因此，他已指示其政府展開程序，取消賦予香港不同且特殊待遇的政策豁免。

環球時報表示，美國可能對香港採取的制裁措施，一般認為主要是：取消香港特別關稅區待遇、禁止香港進口敏感技術和打擊香港現行聯繫匯率。

對此，陳茂波受訪時一一回應表示，所謂特別關稅區待遇實際是香港基本法賦予香港的一種獨特地位，基本法同時還授權香港以「中國香港」之名參加世界貿易組織。「可以說，香港獨立關稅區的待遇是國家給我們的，並在基本法中明確，和美國沒有關係」。

他表示，對於美國單方面取消對香港特別關稅待遇的可能性，港府早前已作出研判，並制定應對方案。總體來看，這項措施對香港實際影響較小。「每年在香港本土生產並出口到美國市場銷售的貨物只占香港本地製造業的2%不到，價值僅有37億港幣，占香港總出口量不到0.1%。」

陳茂波稱，美國相應舉措最大影響可能是對投資者信心的衝擊。但上周美國國務卿龐培歐發表相關言論後，香港的股票、期貨和貨幣市場均未出現大幅波動，香港也未監測到資金大規模外流。

陳茂波指出，他近期與商界多次就相關議題交流的感受是，社會治安的穩定才是商界最重要的考量。

對於美國可能限制香港進口敏感技術，陳茂波說，這對香港會造成一定影響。但香港長期以來就很難從美國進口到最先進的技術，而如果不是最頂尖的技術，則從歐洲與日本也很容易找到替代品。

陳茂波認為，若香港能處理好與其他貿易夥伴的關係，技術進口方面應不至於有太大問題。

但若美國打擊香港聯繫匯率（即港幣現行以1美元對港幣7.75至7.85元的價格與美元掛勾的匯率制度），香港國際金融中心地位是否還能維持？陳茂波說，香港1983年就開始實施聯繫匯率，而《美國-香港政策法》1992年才在美國國會通過。因此，香港採取聯繫匯率不需要美國人的同意和批准。

他還說，香港擁有4,400億美元的外匯存底，是基礎貨幣的兩倍多，足以應對資金轉換，且香港「有國家作為後盾」。「我認為國家在關鍵時候會毫不猶豫支持香港，這也是我們的底氣所在。」

陳茂波並透露，早在兩年前中美經貿摩擦一開始，港府就研判中美摩擦未來可能影響香港金融安全，因此已為不利局面做足兩年準備。

他強調，無論美國未來對香港採取何種措施，香港成為國際金融中心最核心的優勢都沒有改變，未來還會更加強化，那就是「國家的經濟發展是香港背後強大的實體經濟，世界經濟中心從西到東轉移，這個大趨勢無可逆轉」。