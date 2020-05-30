胡錫進：美國戰線拉太長 越來越吃力

大陸環球時報總編胡錫進今日表示，美國總統川普的制裁措施說是強而有力，但有相當一部分是虛張聲勢。他稱，不是美國的總力量不如中國大陸，而是戰線拉得太長，野心太大，作法離開公理，所以美方越來越吃力。

川普29日宣布退出WHO以及取消香港的特殊地位。據環球時報報導，胡錫進認為，川普要來狠的，應要宣布終止第一階段貿易協議，再增加中國產品關稅，甚至提高香港的關稅，與大陸的拉齊，「這比甚麼都硬氣」。

胡錫進表示，川普政府放開始手腳折騰、好打的，不對美國自身有重大傷害的子彈已經都打出來了，美方威脅大陸的能量也是放得差不多了。

他認為，美國根本的問題是國內問題，但川普政府現有的政策完全不是在解決美國的問題，而是在增加美國自身的麻煩。

胡錫進強調，美國對中國的打壓已走歪，而中國大陸在貿易戰與香港問題上越打越有信心。