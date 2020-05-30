聽新聞
test
0:00 / 0:00
胡錫進：美國戰線拉太長 越來越吃力
大陸環球時報總編胡錫進今日表示，美國總統川普的制裁措施說是強而有力，但有相當一部分是虛張聲勢。他稱，不是美國的總力量不如中國大陸，而是戰線拉得太長，野心太大，作法離開公理，所以美方越來越吃力。
川普29日宣布退出WHO以及取消香港的特殊地位。據環球時報報導，胡錫進認為，川普要來狠的，應要宣布終止第一階段貿易協議，再增加中國產品關稅，甚至提高香港的關稅，與大陸的拉齊，「這比甚麼都硬氣」。
胡錫進表示，川普政府放開始手腳折騰、好打的，不對美國自身有重大傷害的子彈已經都打出來了，美方威脅大陸的能量也是放得差不多了。
他認為，美國根本的問題是國內問題，但川普政府現有的政策完全不是在解決美國的問題，而是在增加美國自身的麻煩。
胡錫進強調，美國對中國的打壓已走歪，而中國大陸在貿易戰與香港問題上越打越有信心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言