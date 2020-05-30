人民日報警告台獨 「敢以身試法，必遭嚴懲」

針對中共29日在北京召開《反分裂國家法》實施15周年座談會，人民日報30日發文稱，這場座談會「就是要給近來蠢蠢欲動的『台獨』分裂勢力以明確警告：若敢以身試法，必遭法律嚴懲！」

人民日報微信公眾號《人民日報政文》30日發表評論稱，大陸15年前制定的《反分裂國家法》是套到「台獨」其脖子上的韁繩。「就當前現實情況而言，我們拉一拉套在『台獨』脖子上的韁繩是極為必要、及時的。」

儘管綜觀這篇評論全文，主要內容基本摘自中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書29日在座談會上的發言。但在蔡總統第二任期開始後，中共近期透過各種方式明顯拉高對台武力恫嚇聲調。

文章表示，「如果『台獨』分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，我們將按照《反分裂國家法》有關規定，採取一切必要手段，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

人民日報強調，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但我們絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

文章並指出，「保留以非和平方式及其他必要方式應對外部勢力干涉和『台獨』分裂活動，將是我們在不得已情況下做出的最後選擇」；「祖國必須統一，也必然統一」。