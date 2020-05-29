《反分裂國家法》實施15年 北京稱不放棄武統

據路透社報導，本周五（5月29日）， 中國《反分裂國家法》實施15周年座談會在北京人民大會堂舉行。2005年，中國開始實施《反分裂國家法》。該法為解放軍在台灣在做出實質性台獨舉措時對台采取武力阻止國家分裂提供了法律基礎。

中央軍委聯合參謀部參謀長李作成在座談會上表示：「有文事者，必有武備，解決台灣問題必須用兩手，兩種方式都不能排除，不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，就是要穩控台海局勢，防止兩岸關系偏離和平發展軌道 。」他還表示，「人民軍隊有決心、有信心、有能力，戰勝一切分裂勢力，打敗一切來犯之敵，堅決捍衛國家主權和領土完整，一定不辱使命、不負歷史」。

據路透社報導，李作成是解放軍將領中為數不多的具有戰鬥經驗的高級指揮官之一。他曾經參加過1979年的中越戰爭。

中共中央政治局排名第三位的常委、全國人大常委會委員長栗戰書在會上強調，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。堅持一個中國原則，是實現祖國和平統一的基礎。我們願意為和平統一創造廣闊空間，但我們絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

國台辦主任劉結一也在會上表示，解決台灣問題，是關系國家主權和領土完整的國之大事，「不是地方當局能夠碰觸」，更不是任何分裂勢力能夠阻撓的。他重申，中共不承諾放棄使用武力，保留采取一切必要措施的選項。

台灣國防部長嚴德發周五在立法院回應北京《反分裂國家法》實施15周年座談會的消息表示，「中共的談話體現出一直不放棄武力犯台，也是一直以來的政策，且中共今年年初至今，已實施8次具有針對性的軍事威嚇活動，台海局勢因此日益嚴峻，但國軍針對情勢上的變化皆有掌握，目前並無異狀」。他說：「針對這些情勢的掌握，國軍都很小心、謹慎掌握，我們會做好各方面的應處，透過情監偵、情勢跟征候，目前狀況沒有異常、特殊，我們國軍會堅守國土主權、民主自由、全力以赴，我們會做最壞的打算，做最好的准備。」

一周前人大開幕當天，中國國務院總理李克強在做政府工作報告時，涉台部分未見「九二共識」、「一個中國」、「和平統一」等字眼，一度引發台灣島內對中共對台立場和政策是否發生重大變化的討論。

台灣聯合新聞網報道稱，人大閉幕當天表決通過的政府工作報告在第20頁第2段第1行補充了「堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關系和平發展」的詞句。

李克強在人大會後的新聞記者會上回應台灣問題時也表示，他在政府工作報告中已經說了，「我們對台的大政方針是一貫的，也是世人共知的。一個中國原則、九二共識都要堅持，同時要堅決反對台獨」。

台灣陸委會當晚表示，「中共再次重申其片面的對台政策主張，台灣人民長期以來已堅定拒絕對岸提出的「一中原則」與「一國兩制」，北京當局必須面對事實」。

今年1月台灣總統大選結束後，連任成功的蔡英文在接受英國BBC采訪時被問及是否宣布台灣獨立的問題，她回答說，「我們不需要宣告自己是一個獨立國家，我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）」 。

路透社報道稱，中國人大通過涉港決議後，「港版國安法」立法正式上路，台灣社會對中國大陸的負面情緒也隨之進一步加重。

昨天（5月28日）台灣總統蔡英文在其臉書專頁上寫道：「針對中國繞過香港立法機構，強行通過'香港版國安法'立法的決議，切實壓縮香港言論自由和司法獨立，今天立法院也進行了相關的討論，朝野立委都有共識，要對北京立法提出譴責。…… 隨著中國突破'50年不變'的承諾，香港的情勢惡化，也對區域的和平穩定造成沖擊。台灣有責任與國際民主陣營的伙伴們攜手合作，持續撐香港，撐港人，我們不會坐視民主，自由，人權在香港倒退。」

在此之前一天，台灣外長吳釗燮在接受美國FOX新聞台采訪時被問及中國是否會在這段時間對香港或台灣采取軍事行動。吳釗燮回答說，中國政府曾承諾在香港實行「一國兩制」，香港制度50年不變，如今卻企圖完全接管香港行政部門，「我們也擔心中國可能對台采取軍事行動」。

他還補充說：「我們當然不希望中國認為台灣很脆弱，可用軍事手段迅速攻下台灣，所以我們試圖在外交上瞄准美國與全球各國支持，同時努力增強防衛能力，從而嚇阻中國。」

但隨後，台灣外交部發言人歐江安在記者會上澄清指出，吳釗燮是指當中國政府在國內面臨危機時，最好的方式是對外尋找代罪羔羊，而「台灣很容易成為中國的代罪羔羊」。她說媒體的解讀是「擴張解釋、斷章取義」。

不過，去年9月， 《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Donabet Kristof）發表的「台灣可能是美中戰爭導火線」一文中指出，「台灣外交部長吳釗燮曾證實國軍正針對大陸制定'防御和進攻計劃' ，且有高級官員提到，報復手段包括'空襲福建省'」。但此後台灣國防部出面駁斥《紐約時報》的這篇報道內容不實。

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