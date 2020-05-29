聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸國防部證實 中共航母山東艦正進行海上試驗訓練

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為山東艦2019年12月27日在海南三亞一處軍港正式交付中共海軍。（新華社）
圖為山東艦2019年12月27日在海南三亞一處軍港正式交付中共海軍。（新華社）

中共國防部新聞發言人任國強29日在例行記者會中證實，根據年度試驗計劃安排，中國海軍正在組織山東艦進行海上試驗，結合開展相關科目訓練。此次訓練，目的是檢驗武器裝備性能，提高航母訓練水平，進一步提升部隊履行使命任務能力。

大陸首艘國產航母山東艦日前傳出已於25日離開大連造船廠，出海執行軍事任務。這是山東艦入役5個月來的首次航行訓練，象徵山東艦已經初步形成戰鬥力。

央視28日也公開山東艦在「某海域」執行試驗訓練任務的最新畫面，畫面中可見艦載戰鬥機「殲-15」正在進行艦上起降訓練。

中共全國人大28日通過制定「港版國安法」的決定後，中美緊張情勢進一步升高。

大陸29日在北京舉行的「反分裂國家法」15周年座談上，中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成也指出，按大陸「反分裂國家法」規定，如果出現台獨分裂勢力以任何名義、任何方式，造成台灣從中國分裂出去的事實，解放軍將採取一切必要措施，堅決粉碎任何分裂圖謀和行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

中共 港版國安法 北京

延伸閱讀

反分裂國家法座談 北京強調未放棄武統

外長「中共恐動武論」 國防部：國軍不盲動

中美升溫 山東艦出海試訓

國軍網路戰士遭控竊密 國防部：行政調查是演習行為

相關新聞

大陸舉辦反分裂法15周年座談 強調未放棄武力統一

中國大陸今天上午在北京舉行「反分裂國家法」15周年座談會，中共中央台辦主任劉結一表示，解決台灣問題，是關係國家主權和領土完整的國之大事...

回應台「救援行動」 國台辦：警告台灣停止趁火打劫

針對蔡英文總統和民進黨宣布要對香港民眾發出「救援行動」，中共國台辦發言人馬曉光28日指出，香港的繁榮穩定不容任何分裂勢力...

美國務卿認定香港已無法自治 陸駐港公署：嚴正批駁

美國國務卿龐培歐昨日表示，香港已不具備高度自治狀態，不再有理由享有1997年7月之前美國法律給予香港的待遇，對此大陸外交...

澳門人擁葡國籍 港人為何無居英權？

同人不同命，港澳同樣經歷殖民統治，但前宗主國留下的國籍身份卻差天共地。

《反分裂國家法》實施15年 北京稱不放棄武統

據路透社報導，本周五（5月29日）， 中國《反分裂國家法》實施15周年座談會在北京人民大會堂舉行。2005年，中國開始實施《反分裂國家法》。該法為解放軍在台灣在做出實質性台獨舉措時對台采取武力阻止國家分裂提供了法律基礎。

陸國防部證實 中共航母山東艦正進行海上試驗訓練

中共國防部新聞發言人任國強29日在例行記者會中證實，根據年度試驗計劃安排，中國海軍正在組織山東艦進行海上試驗，結合開展相...

加國法院判孟晚舟案「雙重犯罪」 中國：加拿大是幫凶

加拿大卑詩省最高法院27日判決華為科技公司財務長孟晚舟引渡案涉及的犯行，符合雙重犯罪標準，此案引渡美國程序繼續進行，孟晚...

回應「孟晚舟事件」 中共外交部怒斥加拿大是美國幫兇

針對加拿大卑詩省最高法院27日判決華為財務長孟晚舟引渡案涉及的犯行符合「雙重犯罪」標準，大陸外交部發言人趙立堅29日在例...

陸警告若英國給香港人永久居留權 陸將反制

路透報導，中國大陸外交部說，如果英國給予香港居民永久居留權，大陸保留反制的權利。

中國人大會議懸念多 學者：要過苦日子

中國人大會議閉幕了，這種會議開得沒懸念，但會後懸念多，今年最大懸念，是未來日子怎麼過。因為政府說要過「緊日子」，學者說要過「苦日子」。

陸委會：北京集權體制威脅台海和平與亞太安全風險升高

大陸今日舉行「反分裂國家法」15周年座談會，對此陸委會表示，大陸的軍方、外事、涉台及統戰等單位出席，宣示持續對台貫徹法律...

香港商經局局長：香港特殊地位不是外國給予

香港商務及經濟發展局局長邱騰華今日表示，香港的特殊地位不是外國給予，不認同美方指控「一國兩制」受損。而美國一方面說要與香...

熱門新聞

針對港版國安法 川普預告今天宣布美國對北京的行動

港版國安法僅1票反對！疑似投票人身分曝光 本人回應了

川普明宣布最新對中政策 白宮顧問：香港待遇恐比照陸

陸警告若英國給香港人永久居留權 陸將反制

美英澳加聯合聲明：港版國安法破壞一國兩制框架

港版國安法通過 蘇貞昌：國民黨配合中國的一國兩制是「謊話一篇」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。