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陸國防部證實 中共航母山東艦正進行海上試驗訓練
中共國防部新聞發言人任國強29日在例行記者會中證實，根據年度試驗計劃安排，中國海軍正在組織山東艦進行海上試驗，結合開展相關科目訓練。此次訓練，目的是檢驗武器裝備性能，提高航母訓練水平，進一步提升部隊履行使命任務能力。
大陸首艘國產航母山東艦日前傳出已於25日離開大連造船廠，出海執行軍事任務。這是山東艦入役5個月來的首次航行訓練，象徵山東艦已經初步形成戰鬥力。
央視28日也公開山東艦在「某海域」執行試驗訓練任務的最新畫面，畫面中可見艦載戰鬥機「殲-15」正在進行艦上起降訓練。
中共全國人大28日通過制定「港版國安法」的決定後，中美緊張情勢進一步升高。
大陸29日在北京舉行的「反分裂國家法」15周年座談上，中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成也指出，按大陸「反分裂國家法」規定，如果出現台獨分裂勢力以任何名義、任何方式，造成台灣從中國分裂出去的事實，解放軍將採取一切必要措施，堅決粉碎任何分裂圖謀和行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。
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