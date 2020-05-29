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加國法院判孟晚舟案「雙重犯罪」 中國：加拿大是幫凶

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
華為。圖／取自美聯社
華為。圖／取自美聯社

加拿大卑詩省最高法院27日判決華為科技公司財務長孟晚舟引渡案涉及的犯行，符合雙重犯罪標準，此案引渡美國程序繼續進行，孟晚舟到美國受審更進一步。大陸外交部發言人趙立堅對此表示，美國的目的是要打壓中國大陸的高科技企業與華為，加拿大扮演了美方幫兇的角色。

趙立堅今日在大陸外交部的例行記者會上表示，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對，也就此向加拿大提出嚴正交涉。

趙立堅指出，美國和加拿大濫用雙邊引渡條約，對中國大陸公民任意採取強制措施，嚴重侵犯了中國大陸公民的合法權益。美方的目的是為了打壓中國大陸高科技企業和華為，加拿大扮演了美方幫兇的角色。這是一起嚴重的政治事件。

趙立堅說，中國大陸政府維護公民和企業正當合法權益的決心堅定不移。陸方再次敦促加方認真對待陸方的嚴正立場和關切，立即釋放孟晚舟，並讓他平安回到中國大陸，不要在錯誤的道路上越走越遠。

加拿大 引渡

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