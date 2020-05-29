回應「孟晚舟事件」 中共外交部怒斥加拿大是美國幫兇

針對加拿大卑詩省最高法院27日判決華為財務長孟晚舟引渡案涉及的犯行符合「雙重犯罪」標準，大陸外交部發言人趙立堅29日在例行記者會上怒指美方的目的是為了打壓中國高科技企業和華為，加拿大則扮演了美方「幫兇」的角色。

趙立堅指這是一起嚴重的政治事件，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，也就此向加方提出嚴正交涉。

趙立堅指出，美國和加拿大濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯了中國公民的合法權益。他強調，中國政府維護本國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移。

趙立堅說，「我們再次敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，立即釋放孟晚舟女士，並讓她平安回到中國，不要在錯誤的道路上越走越遠。」