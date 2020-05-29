陸委會：北京集權體制威脅台海和平與亞太安全風險升高

大陸今日舉行「反分裂國家法」15周年座談會，對此陸委會表示，大陸的軍方、外事、涉台及統戰等單位出席，宣示持續對台貫徹法律及武力手段，只是印證北京堅持單方支配的非理性思維一成不變，其集權體制威脅台海和平及亞太安全的風險已經升高。

陸委會指出，中共當局在會重申法律及武力遏獨逼統等不當言論舊調，陸委會鄭重強調，北京對台政策偏差，不顧台灣2300萬民意對「一國兩制」的堅決反對及國際社會的質疑，不斷倡議「反民主、非和平」政策與法制，破壞台海現狀，陸委會表達強烈不滿與遺憾。

陸委會強調，15年前的「反分裂國家法」就是中共開出對台用武的空白授權，意圖以單邊法律決定兩岸未來，是極其不智且錯誤的舉措，台灣從未接受。對岸今天由人大委員長召開座談，軍方、外事、涉台及統戰等單位出席，宣示持續對台貫徹法律及武力手段，只是印證北京堅持單方支配的非理性思維一成不變，其集權體制威脅台海和平及亞太安全的風險已經升高。

陸委會正告中共當局，切勿一再誤判情勢，任何不尊重民意、不符合民主人權、訴諸戰爭的法律及威懾行徑，均違反國際法原則，終將適得其反，國際社會應注意此一嚴峻情勢的發展。

陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣在歷史事實、國際法及兩岸現實上，從不是中華人民共和國的一部分，台灣人民絕不會選擇專制、屈從暴力。對於中共加大操作各種形式的對台作為，政府將密切注意情勢發展、提升自我防衛，堅定捍衛國家主權與民主自由。陸委會認為，武力及單邊決斷不是解決問題之道，唯有回到總統蔡英文主張的「和平、對等、民主、對話」，才是雙方互動的最佳途徑。