中國人大會議懸念多 學者：要過苦日子

中國人大會議閉幕了，這種會議開得沒懸念，但會後懸念多，今年最大懸念，是未來日子怎麼過。因為政府說要過「緊日子」，學者說要過「苦日子」。

過「緊日子」，是中國總理李克強提的，高層智囊賈康說，所謂過緊日子，是政府財政收支矛盾尖銳化的一個形象說法，收支差距擴大，在財政的狀態和政府管理部門的感受上來說，就是過日子變得緊緊巴巴。如果說前幾年還是講準備過緊日子的話，在疫情給中國經濟造成突發性困難的嚴峻形勢下，緊日子真的來了。

中國人多，大致分四大群體，一是官員幹部國企群體，一是中產群體，一是草根即工薪階層和城市低下階層，一是農民和農民工。當然還有新富群體，但那是人尖，不能拿來計量。

到學者圈中聽私下的討論，「緊日子」緊不到官員幹部國企群體，而是緊到另外三群，國家的「緊日子」，到他們頭上就是「苦日子」。但誰會過「苦日子」，有說是中產階層，那是因這些專家教授都自認是中產。中國中產最新說法，叫「沒有社會高層人士的資源，沒有社會底層的無謂，有難以上升焦慮，也有對生活下滑的擔憂。」

中產間新流行多份「苦日子攻略」，反證「苦日子」苦在哪裡，最樂兩個新說法，一說「苦日子，少消費，就是愛國，因為一消費就會把自己陷入絕境，給共產黨添亂」；一說改了去年段子，即「2020年是過去十年最糟的一年，2020年又是未來十年最好的一年」，意思是「苦日子」，長著呢。

大學者們都調侃，但還有一本正經的，比如「上面」喜歡的清華李稻葵，他最近有一段話涉及到「苦日子」，令他的同道都有點意外，因為他說要過「苦日子」的是低下階層。李稻葵談到他對中國今年大勢評估，說此次不是金融危機，因為金融危機是富人的危機，是有資產的、有股票的、華爾街人的危機。而這次是窮人的危機，窮人沒工作、沒市場，無法出門，沒有收入。

低下階層比較苦，因為「時代的一粒灰，落在他們頭上就是一座山」。但中國低下階層數以億計，哪些人最有可能苦大仇深呢，一個說法今年是外貿外資企業的工人，其直接間接就業逾2億多人，苦中之苦的，是2億多人中的8000多萬農民工。