解放軍將領：將採取一切必要措施 粉碎任何分裂圖謀

中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成指出，按大陸「反分裂國家法」規定，如果出現台獨分裂勢力以任何名義、任何方式，造成台灣從中國分裂出去的事實；如果發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變；如果和平統一的可能性完全喪失，解放軍將與大陸全國人民包括台灣人民一道，採取一切必要措施，堅決粉碎任何分裂圖謀和行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

中共全國人大法工委和中共中央台辦今天上午在北京人民大會堂台灣廳舉行大陸「反分裂國家法」15周年座談會。

值得注意的是，和15年前「反分裂法」通過時相比，大陸今天刻意把座談會規格提高，由當時的人大常委會副委員長級（王兆國）提高到委員長級（栗戰書），由政治局委員級別提高到中共政治局常委。同時有共軍高級將領出席，刻意突顯「不排除以武力統一」的決心。

李作成上午在座談會中表示，「台獨」勢力勾連外國勢力，謀「獨」急「獨」的投機性、冒險性愈發抬頭，為兩岸關係和平發展帶來最大現實威脅。

李作成表示，「台灣問題是中國的內政，不容任何外來勢力干涉」，「今天的中國已經不是孱弱的舊中國，綜合國力與軍事實力都已經發生了翻天覆地的變化」。

他強調，中共18大以來，在以習近平爲核心的中共中央堅強領導下，中共軍隊聚焦「能打勝仗」戰鬥力標準，牢固確立實戰能力大幅躍升。

李作成指出，解放軍全軍官兵將「爲民族復興而戰，爲祖國統一而戰，爲踐行使命而戰」的決心、意志無比堅定；解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。