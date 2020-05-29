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港媒：中共港澳協調小組升格 夏寶龍任常務副組長

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
港澳辦主任夏寶龍任。圖／取自浙江在線
港澳辦主任夏寶龍任。圖／取自浙江在線

港媒星島日報今日引述大陸全國人大代表消息，指出中共中央港澳工作協調小組已於2月升格為領導小組，由政治局常委、國務院副總理韓正擔任組長，港澳辦主任夏寶龍任常務副組長。報導說，這顯示港澳辦作為小組辦公室實體化，職能升格。

報導指出，這是因應香港嚴峻複雜的局勢所作的變化。

港媒香港01表示，全權操掌對港政策的「中央港澳工作協調小組」已改名為「中央港澳工作領導小組」。同時傳由夏寶龍擔任新設的常務副組長，這是反送中運動後才設置的職位。

大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，他未聽聞港澳工作協調小組改名的消息，但是消息若是真的，說明北京已把小組升格，以更高權威指揮相關內地部委應對香港問題。

中央港澳工作協調小組前身是「中央港澳小組」，在1978年8月成立，主責協助中央掌管港澳工作。2003年因香港「基本法」23條立法引爆數十萬人「七一大遊行」，震動北京，中央港澳小組改組為中央港澳工作協調小組，共由18個部門組成，針對性處理港澳工作，包括港澳辦、中聯辦、公安部、商務部等。

報導稱，協調小組組長、大陸國務院副總理韓正之下，有多名副組長，包括中共中央政治局委員楊潔篪、書記處書記兼中央統戰部部長尤權、大陸國務委員兼外交部部長王毅、全國政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍、政法委副書記兼公安部部長趙克志。其後有傳政治局委員、中央政法委書記郭聲琨亦最新調入副組長之列。不過，副組長及組員一般不會有正式官方公佈。

報導指出，為因應香港嚴峻局勢，小組已改名為「中央港澳工作領導小組」，且新設了常務副主任一職，由夏寶龍擔任。

這是港澳工作系統過去一年來第二次變動。今年2月，大陸國務院公布任命副國級的夏寶龍兼任港澳辦主任，而香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應，則兼任港澳辦副主任，被視為港澳系統重要變革。

香港 國務院

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