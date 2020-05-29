大陸舉辦反分裂法15周年座談 強調未放棄武力統一

中國大陸今天上午在北京舉行「反分裂國家法」15周年座談會，中共中央台辦主任劉結一表示，解決台灣問題，是關係國家主權和領土完整的國之大事，「不是地方當局能夠碰觸」，更不是任何分裂勢力能夠阻撓的。他重申，中共不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

2004年前總統陳水扁以不到3萬票的些微差距險勝後，北京當局因認定台灣走向法理台獨趨勢日益明顯，因而在2005年3月14日的中共全國兩會通過並實施「反分裂國家法」。該法第一條即開宗明義表示，制訂本法是為了「反對和遏制『台獨』分裂勢力分裂國家，促進祖國和平統一」。

中共中央政治局常委、中共全國人大委員長栗戰書出席座談時強調，中共堅持對台大政方針，是堅持「九二共識」、堅持「一個中國原則」，堅決反對台獨分裂活動。

中共全國人大副委員長王晨則表示，「祖國完全統一是全體中華兒女共同的願望，是中華民族的根本利益所在。」

王晨指出，「反分裂國家法」在打擊台獨分裂勢，推動台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程具有獨特重要作用。

劉結一在隨後發表的講話中表示，「平等協商、共議統一是光明大道」；和平統一、「一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，也是廣大台灣同胞的歷史機遇。

他指出，制度不同不是統一的障礙，更不是分裂的借口，完成祖國統一大業是包括台灣同胞在內的全體中國人民的神聖職責，是民族大義。

劉結一強調，中國大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會容各種形式的台獨分裂活動。

劉結一還說，「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子積極分裂活動，絕非針對台灣同胞。相信廣大台灣同胞能夠認清前途所向、利益所在、福祉所繫。」

劉結一表示，台獨是統一的最大障礙，他們的行徑與中華民族根本利益和台灣同胞切身利益背道而馳，致使台海形勢更加緊張，只會把台灣同胞推向更加危險的境地，給廣大台灣同胞帶來深重迫害。

「祖國必須土地也必然統一，這是歷史定論，也是實踐中華民族偉大復興的必然要求。解決台灣問題，實現祖國完全統一是中華民族根本利益所在。」

劉結一並稱，解決台灣是關係國家主權和領土完整的國之大事，「不是地方當局能夠碰觸」，更不是任何分裂勢力能夠阻撓的。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未改變解也不容分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，也絕不會改變。

中共全國人大昨天才表決通過制訂港版「國安法」的決定，今天就舉行「反分裂國家法」座談會，令各界矚目。上午這場座談會是由中共中央台灣工作辦公室與全國人大常委會法工委共同在北京人民大會堂台灣廳舉辦，包括中共中央外事工作辦公室主任楊潔篪等人均親自出席參加。

央視網指出，無論台灣還是香港，都是中國的領土；無論台灣人還是香港人，都是我們的家人。當前「台獨」勢力與外國干涉勢力正在無限接近「法理台獨」的政治冒險，如果繼續下去，碰觸到「反分裂國家法」的底線，非和平手段必將被啟動。